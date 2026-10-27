После нескольких лет роста украинский ВВП оказался под давлением: что прогнозирует Dragon Capital

После нескольких лет роста украинская экономика может перейти к спаду из-за остановки черноморских портов, проблем в металлургии и нарушения логистики в Киеве и области. Dragon Capital прогнозирует сокращение ВВП на 0,5% в 2026 году и еще на 1% в 2027 году. Об этом заявил основатель компании Томаш Фиал в подкасте «Что с экономикой?» Центра экономической стратегии.

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«После нескольких лет экономического роста Украина может столкнуться со спадом. Это неприятное изменение тенденции», — сказал Томаш Фиала.

По его словам, на экономику влияют остановки портов на Черном море, проблемы металлургической отрасли и логистические трудности в Киеве и Киевской области. Он также обратил внимание на инфляцию, которая в сентябре достигла 10%, значительно превысив ожидания аналитиков.

Инвестиции планируют на три года вместо пяти лет

Несмотря на ухудшение прогноза, компания не пересмотрела планы вкладывать средства в украинский бизнес и инфраструктуру. По словам Фиалы, команда уже определила проекты для инвестирования около 600 млн. евро. Сейчас конкуренция за активы меньше, что создает возможности для инвесторов.

Обычно инвестиционный период фондов составляет пять лет, но в этот раз компания рассчитывает вложить средства за три года.

«Мы планируем вложить все деньги за три года. Пока двигаемся, может быть, даже быстрее, чем этот трехлетний план», — рассказал Фиала. По его оценке, до конца года или в начале следующего года компания может инвестировать или утвердить обязательства по вложению трети привлеченной суммы или даже больше.

Средства будут направлены на развитие среднего бизнеса и инфраструктуры, в частности энергетических, транспортных и цифровых проектов. Компания не ориентируется на аграрный сектор и транспорт, зависимый от черноморских портов.

Фиал также отметил оживление строительства на западе Украины. По его словам, там строят индустриальные парки, жилье и офисные центры. Он связывает это, в частности, с перемещением части экономической активности с востока на запад.

Новых инвесторов сдерживают риски войны

Привлекать капитал от инвесторов, ранее не работавших в Украине, остается сложно. Фиала объясняет это рисками безопасности: охотнее вкладывают средства те, кто уже имеет украинские активы и может оценить ситуацию на месте.

До полномасштабной войны среди инвесторов фондов компании преобладали частные вкладчики из США и Европы. Теперь большую часть финансирования обеспечивают международные финансовые учреждения и фонды развития европейских стран.

Один из инструментов привлечения частного капитала — европейский флагманский фонд, созданный с участием пяти институциональных инвесторов. Они предоставляют капитал, который должен покрывать первые убытки фонда. Это должно снизить риски для частных вкладчиков и привлечь их к инвестированию в украинские активы.

По словам Фиалы, компания уже ведет переговоры примерно с десятью частными инвесторами, которые могут присоединиться к фонду следующего года.

Фиал поддержал страхование военных рисков

Учредитель компании также поддержал инициативу Министерства экономики по компенсации физических убытков бизнеса в результате российских атак.

«Это действительно такой инструмент страхования военных рисков, к которому стремится каждый бизнесмен, инвестор, украинский или зарубежный», — сказал он.

По мнению Фиалы, защита от военных рисков важна для бизнеса и инвесторов, вкладывающих средства в Украину во время войны. Сама компания, по его словам, выбирает активы и регионы с учетом ситуации безопасности, пытаясь минимизировать риск физического уничтожения имущества.