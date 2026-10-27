NovaPay за девять месяцев 2026 года уплатил 1,47 млрд грн налогов и сборов

За девять месяцев 2026 года клиенты NovaPay совершили 388 млн переводов на общую сумму 598,7 млрд грн. Объём переводов через NovaPay по сравнению с январём-сентябрём 2025 года вырос на 36%, а их количество — на 12%.

За девять месяцев 2026 года NovaPay уплатил 1,47 млрд грн налогов и сборов — на 32% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Кроме того, за этот период общие инвестиции NovaPay в победу превысили 211 млн грн.

«Мы продолжаем расти и развивать финансовые сервисы, которые делают ежедневные операции проще и удобнее для украинцев и бизнеса. Результаты девяти месяцев подтверждают, что наши решения становятся всё более востребованными, а клиенты активнее пользуются цифровыми финансовыми инструментами. Для нас важно не только наращивать объёмы операций, но и постоянно совершенствовать клиентский опыт, предлагая новые возможности и удобные решения. В то же время мы и дальше поддерживаем экономику страны, платим налоги и помогаем Украине», — комментирует Игорь Приходько, CEO NovaPay.

NovaPay — международный финансовый сервис из группы компаний NOVA (Нова пошта), который уже 14 лет создаёт удобные финансовые решения для частных лиц и бизнеса, работая онлайн и офлайн в более чем 3600 отделениях по всей Украине. Приложение NovaPay — это инновационная финансовая платформа с отдельными профилями для личных и предпринимательских нужд.