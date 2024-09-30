«ОТП банк» стал главным банком для расчетов россиян с ЕС

После остановки переводов австрийским Райффайзенбанком венгерский « ОТП банк» стал основным методом расчетов россии с ЕС. Об этом сообщает The Moscow Times.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

российские компании начали массово переходить в венгерский «ОТП банк» из австрийского Райффайзенбанка после того, как последний ввел новые ограничения на валютные переводы.

Из-за наплыва клиентов-юрлиц главный банк OTP не успевает обрабатывать транзакции. В результате часть платежей в евро возвращается обратно в россию.

Согласно внутреннему регламенту OTP, максимальный срок проведения транзакции составляет 10 дней. Если главный банк не успел завершить сделку вовремя, то средства возвращаются.

2 сентября Райффайзенбанк перестал производить исходные переводы в валюте для всех клиентов, кроме крупных и международных корпораций.