После остановки переводов австрийским Райффайзенбанком венгерский «ОТП банк» стал основным методом расчетов россии с ЕС. Об этом сообщает The Moscow Times.
«ОТП банк» стал главным банком для расчетов россиян с ЕС
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российские компании начали массово переходить в венгерский «ОТП банк» из австрийского Райффайзенбанка после того, как последний ввел новые ограничения на валютные переводы.
Из-за наплыва клиентов-юрлиц главный банк OTP не успевает обрабатывать транзакции. В результате часть платежей в евро возвращается обратно в россию.
Согласно внутреннему регламенту OTP, максимальный срок проведения транзакции составляет 10 дней. Если главный банк не успел завершить сделку вовремя, то средства возвращаются.
2 сентября Райффайзенбанк перестал производить исходные переводы в валюте для всех клиентов, кроме крупных и международных корпораций.
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К сведению, Raiffeisen Bank International AG (Austria) и все его дочерние банки,
кроме российской дочки, обслуживают свои карточные транзакции в украинском
процессинговом центре UPC, который тоже принадлежит австрийской банковской группе.
Видання The Bell пише, що в пояснювальній записці до законопроєкту про федеральний бюджет за статтею «Національна оборона» заплановано видатки в розмірі 13,5 трильйона рублів.
У бюджеті 2024 року на військові витрати закладали лише 10,4 трильйона рублів, що тоді було рекордною сумою.