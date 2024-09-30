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30 сентября 2024, 18:21 Читати українською

«ОТП банк» стал главным банком для расчетов россиян с ЕС

После остановки переводов австрийским Райффайзенбанком венгерский «ОТП банк» стал основным методом расчетов россии с ЕС. Об этом сообщает The Moscow Times.

После остановки переводов австрийским Райффайзенбанком венгерский «ОТП банк» стал основным методом расчетов россии с ЕС.

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российские компании начали массово переходить в венгерский «ОТП банк» из австрийского Райффайзенбанка после того, как последний ввел новые ограничения на валютные переводы.

Из-за наплыва клиентов-юрлиц главный банк OTP не успевает обрабатывать транзакции. В результате часть платежей в евро возвращается обратно в россию.

Согласно внутреннему регламенту OTP, максимальный срок проведения транзакции составляет 10 дней. Если главный банк не успел завершить сделку вовремя, то средства возвращаются.

2 сентября Райффайзенбанк перестал производить исходные переводы в валюте для всех клиентов, кроме крупных и международных корпораций.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Qwerty1999
Qwerty1999
30 сентября 2024, 18:41
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ОТП-банк всегда был тормозом — хорошо, что тормозом и остался…

К сведению, Raiffeisen Bank International AG (Austria) и все его дочерние банки,
кроме российской дочки, обслуживают свои карточные транзакции в украинском
процессинговом центре UPC, который тоже принадлежит австрийской банковской группе.
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bonv
bonv
30 сентября 2024, 18:46
#
Влада росії заклала в бюджет 2025 року рекордну суму витрат на війну. Військові витрати становитимуть 6,31% ВВП країни-агресорки.
Видання The Bell пише, що в пояснювальній записці до законопроєкту про федеральний бюджет за статтею «Національна оборона» заплановано видатки в розмірі 13,5 трильйона рублів.
У бюджеті 2024 року на військові витрати закладали лише 10,4 трильйона рублів, що тоді було рекордною сумою.
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