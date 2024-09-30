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30 сентября 2024, 16:16 Читати українською

Акции европейских автоконцернов потеряли $10 млрд

Акции европейских автоконцернов упали почти на 4% 30 сентября после предупреждения от Stellantis, Volkswagen и Aston Martin по поводу слабых перспектив прибыли сектора по итогам года, пишет Reuters .

Акции европейских автоконцернов упали почти на 4% 30 сентября после предупреждения от Stellantis, Volkswagen и Aston Martin по поводу слабых перспектив прибыли сектора по итогам года, пишет Reuters .►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПадение акцийРыночная стоимость индекса STOXX Auto & Parts снизилась почти на $10 млрд, а котируемые в Париже и Милане акции Stellantis упали на 14% после того, как компания снизила прогнозы и заявила, что потратит больше наличных денег, чем ожидалось.
Фото: depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Падение акций

Рыночная стоимость индекса STOXX Auto & Parts снизилась почти на $10 млрд, а котируемые в Париже и Милане акции Stellantis упали на 14% после того, как компания снизила прогнозы и заявила, что потратит больше наличных денег, чем ожидалось.

Stellantis, автопроизводитель № 5 в Европе по рыночной стоимости и владелец брендов Chrysler, Jeep, Fiat, Citroen и Peugeot, указал на ухудшение отраслевых тенденций, рост затрат на модернизацию бизнеса в США и китайскую конкуренцию в области электромобилей.

Слабость сектора сохранится в ближайшие недели, ожидает Citigroup. По прогнозам аналитиков банка, восстановление Stellantis маловероятно до 2025 года, когда европейско-американский автопроизводитель обновит свои запасы, что приведет к более благоприятным сравнениям.

Читайте: Рецессия в США или рост фондового рынка: как инвестору подготовиться к обоим сценариям

Падение прибыли отрасли в 2024 году прогнозируется на уровне почти 14%, что означает обратный эффект по сравнению с годами после пандемии, когда перебои в цепочке поставок позволили автопроизводителям поднять цены.

Немецкий концерн Volkswagen, конфликтующий с профсоюзами из-за беспрецедентных планов по закрытию заводов на своей территории, сократил годовой прогноз во второй раз менее чем за три месяца.

Aston Martin предупредил о снижении годового основного дохода и сократил прогноз по объемам производства из-за сбоев в цепочке поставок. Акции компании рухнули более чем на 22% на торгах в Лондоне.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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