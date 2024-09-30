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30 вересня 2024, 16:16

Акції європейських автоконцернів втратили $10 млрд

Акції європейських автоконцернів впали майже на 4% 30 вересня після попередження від Stellantis, Volkswagen і Aston Martin щодо слабких перспектив прибутку сектору за підсумками року, пише Reuters.

Акції європейських автоконцернів впали майже на 4% 30 вересня після попередження від Stellantis, Volkswagen і Aston Martin щодо слабких перспектив прибутку сектору за підсумками року, пише Reuters.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПадіння акційРинкова вартість індексу STOXX Auto & Parts знизилася майже на $10 млрд, а акції Stellantis, що котируються в Парижі та Мілані, впали на 14% після того, як компанія знизила прогнози і заявила, що витратить більше готівки, ніж очікувалося.
Фото: depositphotos

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Падіння акцій

Ринкова вартість індексу STOXX Auto & Parts знизилася майже на $10 млрд, а акції Stellantis, що котируються в Парижі та Мілані, впали на 14% після того, як компанія знизила прогнози і заявила, що витратить більше готівки, ніж очікувалося.

Stellantis, автовиробник № 5 в Європі за ринковою вартістю і власник брендів Chrysler, Jeep, Fiat, Citroen і Peugeot, вказав на погіршення галузевих тенденцій, зростання витрат на модернізацію бізнесу в США та китайську конкуренцію в галузі електромобілів.

Слабкість сектору збережеться найближчими тижнями, очікує Citigroup. За прогнозами аналітиків банку, відновлення Stellantis малоймовірне до 2025 року, коли європейсько-американський автовиробник оновить свої запаси, що призведе до більш сприятливих порівнянь.

Читайте: Рецесія в США чи зростання фондового ринку: як інвестору підготуватися до обох сценаріїв

Падіння прибутку галузі у 2024 році прогнозується на рівні майже 14%, що означає зворотний ефект порівняно з роками після пандемії, коли перебої в ланцюжку поставок дали змогу автовиробникам підняти ціни.

Німецький концерн Volkswagen, який конфліктує з профспілками через безпрецедентні плани щодо закриття заводів на своїй території, скоротив річний прогноз вдруге менш ніж за три місяці.

Aston Martin попередив про зниження річного основного прибутку і скоротив прогноз за обсягами виробництва через збої в ланцюжку постачань. Акції компанії обвалилися більш ніж на 22% на торгах у Лондоні.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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