В НБУ не видят оснований для снижения учетной ставки до конца года

Члены Комитета по монетарной политике Национального банка не видят оснований для возобновления цикла снижения учетной ставки до конца года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Ожидание членов комитета

Отмечается, что десять из одиннадцати членов КМП ожидают сохранения ставки на уровне 13%, по меньшей мере, до конца текущего года.

По мнению же одного участника дискуссии, Нацбанку придется усилить монетарную политику, чтобы ограничить ценовое давление и сохранить контроль за инфляционными ожиданиями. В частности, он ожидает повышения учетной ставки, по крайней мере, до 14% до конца года.

В то же время все члены Комитета согласились, что НБУ следует и дальше «держать руку на пульсе» и гибко адаптировать монетарную политику в случае отклонения динамики макроэкономических показателей от прогноза или существенных изменений в балансе рисков для инфляции.

В Нацбанке убеждены, что текущий уровень ставки обеспечивает необходимую защиту гривневых сбережений от инфляции, что является важным условием устойчивости валютного рынка. Это со своей стороны будет способствовать удержанию умеренной инфляции в этом году, ее развороту в сторону снижения следующего года и дальнейшему замедлению до цели 5%.

Напомним

19 сентября правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%.