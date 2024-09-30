Члены Комитета по монетарной политике Национального банка не видят оснований для возобновления цикла снижения учетной ставки до конца года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В НБУ не видят оснований для снижения учетной ставки до конца года
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Ожидание членов комитета
Отмечается, что десять из одиннадцати членов КМП ожидают сохранения ставки на уровне 13%, по меньшей мере, до конца текущего года.
По мнению же одного участника дискуссии, Нацбанку придется усилить монетарную политику, чтобы ограничить ценовое давление и сохранить контроль за инфляционными ожиданиями. В частности, он ожидает повышения учетной ставки, по крайней мере, до 14% до конца года.
В то же время все члены Комитета согласились, что НБУ следует и дальше «держать руку на пульсе» и гибко адаптировать монетарную политику в случае отклонения динамики макроэкономических показателей от прогноза или существенных изменений в балансе рисков для инфляции.
В Нацбанке убеждены, что текущий уровень ставки обеспечивает необходимую защиту гривневых сбережений от инфляции, что является важным условием устойчивости валютного рынка. Это со своей стороны будет способствовать удержанию умеренной инфляции в этом году, ее развороту в сторону снижения следующего года и дальнейшему замедлению до цели 5%.
Напомним
19 сентября правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%.
Комментарии - 2
В нбу що вживають, можна дилера написати де таке можна дістати?))
Ну це кумедно, на кого розраховані такі заяви від нбу, не може бути інфляція 5%, при тому що в нас війна (і купа факторів вищезазначених), облікова ставка 13%, а депозити по 15%, тобто реальна інфляція не менше 20% (це при найоптимістичнішому погляді).
І пишний андрюша ще заявляє про «зростання економіки» на 3%, за рахунок того що описано вище?)) Бо треба бути дурнем, щоб вважати при дефіцитному бюджеті і війні приток грошей від західних партнерів чинником котрий дає зростання економіки) ще раз, в економіці купа проблем, кошти партнерів лише закривають ці проблеми, це не ситуація де в нас все добре і нам ще і гроші партнери дають не в кредит, тоді б можна було б вважати таке покращенням економіки.
Врешті решт, якщо все так чудово, то чому податки підіймають і звідки тоді взявся дефіцит бюджету в середині року, адже інфляція уповільнюється, а економіка зростатиме за прогнозами нбу))0)0))