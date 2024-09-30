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30 сентября 2024, 15:14 Читати українською

В НБУ не видят оснований для снижения учетной ставки до конца года

Члены Комитета по монетарной политике Национального банка не видят оснований для возобновления цикла снижения учетной ставки до конца года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Члены Комитета по монетарной политике Национального банка не видят оснований для возобновления цикла снижения учетной ставки до конца года.
Фото: depositphotos

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Ожидание членов комитета

Отмечается, что десять из одиннадцати членов КМП ожидают сохранения ставки на уровне 13%, по меньшей мере, до конца текущего года.

По мнению же одного участника дискуссии, Нацбанку придется усилить монетарную политику, чтобы ограничить ценовое давление и сохранить контроль за инфляционными ожиданиями. В частности, он ожидает повышения учетной ставки, по крайней мере, до 14% до конца года.

В то же время все члены Комитета согласились, что НБУ следует и дальше «держать руку на пульсе» и гибко адаптировать монетарную политику в случае отклонения динамики макроэкономических показателей от прогноза или существенных изменений в балансе рисков для инфляции.

В Нацбанке убеждены, что текущий уровень ставки обеспечивает необходимую защиту гривневых сбережений от инфляции, что является важным условием устойчивости валютного рынка. Это со своей стороны будет способствовать удержанию умеренной инфляции в этом году, ее развороту в сторону снижения следующего года и дальнейшему замедлению до цели 5%.

Напомним

19 сентября правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
30 сентября 2024, 15:47
#
«до цілі 5%» це прикол якийсь? тобто, у воюючій країні інфляція має досягти по суті рівня ЄС та США за найкращих часів, при тому що там інфляція 3−4% і облікова ставка 3−4% зазвичай, а в нас типу намалюється при дефіцитному бюджеті в 500 мільярдів, відтоку капіталу, відтоку людей, дефіціту кадрів, блекаутах, ракетних обстрілах, неадекватній корупції на тендерах проззоро та зменшенню кількості платників податків — буде інфляція така ж як в топових економіках світу?)))0))0)))))))0)0)

В нбу що вживають, можна дилера написати де таке можна дістати?))

Ну це кумедно, на кого розраховані такі заяви від нбу, не може бути інфляція 5%, при тому що в нас війна (і купа факторів вищезазначених), облікова ставка 13%, а депозити по 15%, тобто реальна інфляція не менше 20% (це при найоптимістичнішому погляді).

І пишний андрюша ще заявляє про «зростання економіки» на 3%, за рахунок того що описано вище?)) Бо треба бути дурнем, щоб вважати при дефіцитному бюджеті і війні приток грошей від західних партнерів чинником котрий дає зростання економіки) ще раз, в економіці купа проблем, кошти партнерів лише закривають ці проблеми, це не ситуація де в нас все добре і нам ще і гроші партнери дають не в кредит, тоді б можна було б вважати таке покращенням економіки.

Врешті решт, якщо все так чудово, то чому податки підіймають і звідки тоді взявся дефіцит бюджету в середині року, адже інфляція уповільнюється, а економіка зростатиме за прогнозами нбу))0)0))
+
+14
nitrolog
nitrolog
30 сентября 2024, 16:02
#
Не повірите, більшості нашому населенню оці всі переможні заяви заходять на ура, мало людей поглиблюються в суть питання, вони вірять в те що кажуть по тєлєку
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