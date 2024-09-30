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30 сентября 2024, 12:37 Читати українською

Безопасность и функциональность: как изменился покупатель на рынке недвижимости Украины

Рынок недвижимости в Украине претерпел существенные изменения. Полномасштабная война, а прежде пандемия коронавируса, оказали значительное влияние на запросы и потребности покупателей жилья. Об этом подчеркнул СЭО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев.

Рынок недвижимости в Украине претерпел существенные изменения.
Фото: depositphotos

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На что обращают внимание покупатели

Он отмечает, что сегодня покупатели больше внимания уделяют безопасности, эргономике планировочных решений и функциональному зонированию пространства. Подземные паркинги сейчас рассматриваются как объекты двойного назначения для гражданской защиты.

«Война — это в первую очередь о вопросах безопасности, — подчеркивает Мехтиев. — Сейчас людей также интересует, кто живет с тобой на лестничной клетке, какие ценности у твоих соседей, формируется постоянный запрос на комьюнити внутри комплекса».

Поменялась и целевая аудитория покупателей, добавляет СЕО ENSO. Если до войны это были преимущественно люди 25−35 лет, ориентированные на центральные районы города, то сейчас многие пересматривают свои приоритеты по поводу локации, ища новые места для комфортной жизни.

Эксперт считает, что в нынешних условиях успех имеют продукты, которые своим содержанием, концепцией и инновационными решениями формируют сообщество единомышленников и объединяют людей с похожими ценностями.

«Сегодня у нас объективно рынок покупателя, — добавляет Мехтиев. — И хотя мне как девелоперу это невыгодно говорить, но сейчас то время, когда покупатель может получить актив по более низкой стоимости, чем в перспективе, когда рынок вернется к объективному росту».

Страхование квартир от последствий военных действий

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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