Какую криптовалюту купить на медвежьем рынке

Опытные и начинающие трейдеры все чаще интересуются, какую криптовалюту купить . Этот вопрос остается актуальным и во время бычьей фазы, и на медвежьем рынке, как сейчас.

Разнообразие проектов велико, а сам рынок находится под постоянным давлением из-за экономических и геополитических факторов. Поэтому определиться с выбором подходящих для инвестиций монет может быть довольно непросто. Особенно когда на рынке в целом преобладают негативные настроения.

Курс монет и оценки их перспективности меняются, однако аналитикам удалось подобрать несколько токенов, способных на высокую доходность в ближайшем будущем. Подробнее о токенах — далее в этой статье.

Если рынок падает, какую криптовалюту купить:

Shiba Shootout — игровое приложение с собственным мем-коином и высоким APY для ранних стейкеров;

Crypto All-Stars — передовая интерактивная платформа с поддержкой технологии MemeVault для выгодного хранения большого числа мем-коинов;

Pepe Unchained — первый на рынке мемный токен, у которого есть собственный блокчейн и интеграция с протоколами L2;

Ethereum — второй по величине криптовалютный актив после Биткоина, получивший 5 ETF-фондов летом 2024 года;

Биткоин — флагманский токен, чья рыночная капитализация достигает $1,1 трлн, — ему предсказывают рост до $100,000 до конца года.

Представленный выше список — это топ перспективных криптовалют, в которых эксперты видят потенциал доходности. Некоторые из них находятся на разных стадиях предпродажи, но уже привлекают внимание сообщества.

Монеты с фундаментальной ценностью пригодятся в любом портфеле

Опытные криптотрейдеры предпочитают держать на кошельках не одну, а сразу несколько монет с большим потенциалом. Подобная диверсификация позволяет избежать возможных рисков и не столкнуться с убытками на фоне массового спада. Так какую криптовалюту купить, чтобы минимизировать финансовые потери?

Shiba Shootout

Среди прочих игровых проектов, находящихся на пресейле, особенно выделяется Shiba Shootout. Это универсальная платформа, где можно принять участие в виртуальной дуэли и повысить уровень пассивного дохода.

Предварительная продажа Shiba Shootout была запущена в начале апреля 2024 года. С момента релиза прошло 5 месяцев, а стоимость актива поднялась на 100%. На момент написания статьи токен торгуется за $0,0203.

Получить новые активы инвесторы могут с помощью специального виджета, расположенного на главной странице проекта. Для этого им понадобится подключенный криптокошелек (Best Wallet, MetaMask или Coinbase) с хранящимися ETH, USDT или BNB на нем.

Shiba Shootout — это игровой проект, который уже хорошо известен в геймерской среде. Приложение доступно для скачивания как в Apple App Store, так и в Google Play. Интеграция перспективного токена же позволит открыть пользователям новые функции и возможности.

У монеты $SHIBASHOOT есть шанс обойти прочие перспективные криптовалюты «собачьей» тематики благодаря полезности. С ее помощью игроки получают доступ к различным ивентам на платформе и могут принять участие в прибыльной лотерее Lucky Lasso.

На площадке также работает реферальная программа Posse Rewards. Она позволяет зарабатывать награды за приглашение друзей в игру.

Еще Shiba Shootout предлагает выгодный стейкинг. В рамках этой инициативы награды будут выплачиваться в течение 2 лет, а APY для ранних участников составляет примерно 842%.

Эксперты считают, что токен способен показать 100-кратный рост после выхода на биржи, а спрос на него будет расти по мере развития самой платформы.

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Crypto All-Stars

Самые перспективные криптовалюты стремятся предложить выгодные и полезные функции или дополнительные возможности. Как, например, это делает Crypto All-Stars — платформа, на которой пользователи могут помещать в стейкинг несколько мем-коинов одновременно.

За время пресейла инвестиции в $STARS превысили $1,3 млн. На момент написания материала стоимость монеты составляет $0,0014477.

Главное отличие $STARS от других мем-коинов заключается в технологии MemeVault. Она позволяет стейкать разные цифровые валюты на одной платформе. Разработчики рассказали, что заблокировать можно сам $STARS, а также $DOGE, $SHIB, $PEPE. В будущем этот список будет пополняться.

При этом APY для ранних стейкеров составит больше 1,100%. Награды пользователям будут выплачиваться в течение 2 лет.

Всего у проекта 50 стадий ICO, а перед листингами стоимость актива составит $0,0016782. Аналитики считают, что $STARS способен на как минимум 100-кратный рост благодаря своей системе стейкинга.

Перейти на сайт CRYPTO ALL-STARS

Pepe Unchained

В какую криптовалюту вложиться инвестору, если он хочет получать прибыль в долгосрочной перспективе? Например, в Pepe Unchained — проект, у которого, в отличие от многих других мем-коинов, есть собственный блокчейн.

«Родной» токен платформы — $PEPU — преодолел уже 50 стадий ICO из 70 и подорожал на 100%. Купить его можно через виджет на главной странице проекта за $0,0097284.

Стартап предлагает высокую скорость обработки транзакций и низкие комиссии. Плюс, его блокчейн Pepe Chain поддерживает решения 2-го уровня. Именно эти протоколы и позволяют значительно повысить производительность блокчейна. Запуск этих решений, по словам разработчиков, состоится сразу же по завершению пресейла.

Также команда рассказала, что внутри проекта будет запущена децентрализованная биржа, а все операции в сети получится отследить с помощью функции исследования блоков.

Внимания заслуживает и технология стейкинга. За блокировку монет пользователям полагается вознаграждение — оно будет выплачиваться на протяжении 2 лет. APY при этом составит приблизительные 150%.

Финальная стоимость монеты перед листингами достигнет $0,00999. Однако эксперты считают, что после релиза на биржах стоит ждать 100-кратного подорожания. Все потому, что в экосистеме Pepe Unchained в перспективе можно создавать другие мем-коины.

Перейти на сайт PEPE UNCHAINED

Ethereum

Также инвесторы обращают внимание на лучшие криптовалюты по рыночной капитализации. Например, Ethereum — токен, для которого было открыто сразу 5 спотовых ETF-фондов.

Как и Биткоин, монета столкнулась с рядом взлетов и падений в 2024 году. Летом был открыт ряд спотовых фондов для крупного актива, однако за ним не последовало стремительного роста. В августе на фоне кратковременного спада ETH и вовсе опустился до отметки в $2,100. С тех пор актив пытается восстановить свои позиции. По данным CoinMarketCap, на 17 сентября его цена составляет $2,3 тыс.

Изначально аналитики предсказывали Ethereum рост до $3,000 до конца 2024. Однако медвежий тренд на рынке продолжается. Из-за этого некоторые эксперты склоняются к мнению, что монета способна еще упасть в цене прежде, чем войти в стадию роста.

Специалисты отмечают, что с середины июля эффективность токена постепенно снижается. Все потому, что соотношение ETH/BTC находится на отметке 0,039. Это самый низкий показатель, зафиксированный с весны 2021 года. К этому стоит добавить и укрепление позиций BTC, а также его доминирование на рынке — 56,7%.

Также следует учитывать, что сниженный интерес коммьюнити к сети Ethereum ведет к замедлению процесса сжигания монет. Это, в свою очередь, увеличивает их количество, которое находится в обращении, и продолжает оказывать давление на курс актива.

Тем не менее если Федеральная резервная система США (ФРС) все же снизит процентные ставки 18 сентября, ситуация может измениться. На фоне повышенного спроса у Ethereum есть все шансы подняться до уровня сопротивления в $2,579. Если монета преодолеет эту отметку, то цена сможет увеличиться и до $2,868.

Биткоин

Большое число опытных инвесторов рассматривают не только дешевые криптовалюты для покупки, но и Биткоин. Текущий год оказал большое влияние на развитие главной монеты. В январе были запущены ETF-фонды для Биткоина, а в апреле состоялся 4-ый по счету халвинг. Оба эти события не сразу оказали влияние на токен, но в итоге все же подтолкнули его к историческому максимуму в $73,7 тыс.

Правда, в августе актив столкнулся с крупным, хоть и краткосрочным спадом до $43 тыс. и теперь пытается вернуть себе прежние позиции. Эксперты предполагают, что Биткоин способен выйти в рост, но уже после завершения президентских выборов в США. Последние должны состояться 5 ноября 2024 года.

Подобную точку зрения высказал Райан Ли — эксперт компании Bitget Research. Он предположил, что продолжительный рост монеты следует ожидать в декабре 2024. Среди участников криптосообщества есть мнение, что именно в этот период неопределенность на рынке постепенно спадает.

Райан Ли также обратил внимание, что в конце года, как правило, выпускается больше всего проектов на рынке. Этот фактор, в свою очередь, способен повысить активность трейдеров и инвесторов.

Другой эксперт — Майк Львов из компании PR EMCD — рассказал, что президентские выборы оказывают прямое влияние на развитие BTC. Он предположил, что в случае победы Камалы Харрис токен покажет цену в $53,000 или $55,000. Если победителем выйдет Дональд Трамп, то вероятность роста BTC повышается. Все потому, что политик открыто поддерживает криптовалютный сектор. При этом некоторые аналитики убеждены, что в рамках осеннего буллрана у монеты есть шанс на новый исторический максимум в $100,000.

Почему Биткоин должен быть в каждом портфеле

Какую крипту купить, чтобы переждать период неопределенности на рынке? Большая часть экспертов в таком случае склоняется именно к Биткоину. В индустрии цифровых валют его даже принято называть «новым золотом». Однако откуда взялось подобное сравнение

Мировые криптоаналитики пришли к выводу, что BTC — как и золото — выгодно использовать для накопления сбережений. С его помощью можно не только сохранить, но и приумножить капитал в долгосрочной перспективе.

Одна из основных причин, по которой Биткоин действительно можно назвать «золотом», — это ограниченность запасов. Количество этих токенов не превышает 21 млн. Это число является строго фиксированным за счет алгоритма, на котором выпускалась монета.

Помимо этого, стоит учитывать и способность сохранять ценность в долгосрочной перспективе. Как и любые другие старые и новые криптовалюты, Биткоин подвержен волатильности. Однако с течением времени его потенциальная доходность повышается. Например, купленный на старте один Биткоин теперь способен принести прибыль владельцу в размере свыше $50 тыс.

Еще один фактор, по которому трейдеры со всего мира обращаются именно к Биткоину, — это мобильность и глобальная доступность. Для хранения криптовалют не потребуется дополнительная банковская ячейка. Достаточно подключить надежный кошелек и перевести на него нужное число монет. Плюс, подобные переводы с цифровыми валютами занимают меньше времени, чем банковские транзакции. Все благодаря их децентрализованности и работе на прозрачных блокчейнах.

Аналитики также отмечают, что интерес к Биткоину среди институциональных инвесторов растет. Крупные участники финансового рынка обращаются к BTC, как к средству накопления. На повышенный спрос и более широкое принятие повлиял еще и запуск ETF-фондов. Благодаря этому инструменту доступ к криптовалюте стал проще для многих трейдеров. Ведь теперь можно инвестировать в BTC, не совершая сделки напрямую.

Плюс, в некоторых странах Биткоин уже применяется в качестве полноценного платежного средства. Например, на территории Сальвадора эта монета используется наравне с долларом и другими фиатными деньгами. В Великобритании тоже прослеживается схожая тенденция. В июне 2023 года власти одобрили законопроект, согласно которому блокчейны следует интегрировать в финансовые рынки, а сами активы превратить в легитимное средство оплаты. На территории Европейского Союза криптовалюты тоже можно применять для оплаты различных товаров и услуг.

Однако важно понимать, что Биткоин хоть и является значимой частью любого инвестиционного портфеля, но не может быть его основой. Эксперты рекомендуют не вкладывать средства только в один криптовалютный проект из-за потенциальной возможности столкнуться с финансовыми потерями. В случае рыночного спада лучше иметь несколько монет в кошельке — таким образом получится сбалансировать накопления и обезопасить их.

По мнению специалистов, инвестировать рекомендуется как в очень надежные, так и довольно рискованные монеты. Первые способны принести доход в долгосрочной перспективе, в то время как вторые открывают возможности для быстрого заработка на возникшем ажиотаже.

Также грамотное распределение активов позволяет защититься от высокой волатильности. С его помощью можно попросту сгладить резкое колебание курса монет. Инвестиции в проекты станут более предсказуемыми, так как трейдеры будут готовы к различным сценариям развития рынка.

Существует несколько стратегий, согласно которым получается эффективно распределять монеты в кошельке. Это может быть довольно консервативный подход, где значительная доля портфеля выделяется на BTC или ETH, а также стейблкоины и другие проверенные временем токены. Или же инвестор способен сделать выбор в пользу высокого риска и добавить активы с ICO и альткоины.

Однако есть и умеренный, более сбалансированный подход к диверсификации криптовалют. Согласно ему, в портфель следует поместить флагманские монеты (BTC и ETH) и токены со средней капитализацией. Полезно также будет присмотреться к DeFi-секторам, NFT-коллекциям и коинам, которые работают на собственных блокчейнах.

Выбор подходящей стратегии зависит от целей самого инвестора. Например, консервативно составленный портфель приносит, как правило, сравнительно небольшой доход, но является более стабильным. Если же трейдер планирует получить большую и более быструю прибыль, то ему стоит рассмотреть другие варианты.

При выборе подходящих монет для инвестирования следует обратить внимание на:

ликвидность;

рыночную капитализацию;

долгосрочные перспективы и область применения;

возможности для масштабирования системы;

активность криптосообщества;

репутацию разработчиков;

листинги на биржах.

Заключение

Индустрия цифровых активов находится в постоянном движении. Из-за повышенного уровня волатильности цены монет то растут, то переживают кратковременный спад. Старым и широко известным проектам на рынке приходится конкурировать с различными стартапами. Последние, в свою очередь, стремятся предоставить новые функции и технологические возможности. Так, например, $PEPU первым из мем-коинов получил поддержку L2-решений, а $STARS открывает доступ к механизму для блокировки большого числа монет.

Ассортимент криптовалютных проектов на рынке достаточно разнообразен. Однако на вопрос о том, какую крипту купить, каждый трейдер должен ответить самостоятельно. Подобное решение зависит от таких факторов, как финансовые возможности инвестора и его планы на получение прибыли в кратко- или долгосрочной перспективе.