Европейский Союз стремится сократить свою зависимость от американских платежных гигантов Visa и Mastercard, запустив новую платформу Wero. Инициативу поддерживают 16 крупнейших банков и платежных операторов, таких как BNP Paribas, Deutsche Bank и Worldline, сообщает Bloomberg.
В ЄС запускают новую платежную систему Wero, чтобы противостоять американским гигантам Visa и Mastercard
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Целью проекта является создание европейской альтернативы, которая позволит клиентам осуществлять мгновенные транзакции без использования международных платежных систем. Платформа Wero позволит, например, немецким потребителям оплачивать счета во французских отелях непосредственно со своего банковского счета.
Эта инициатива может привести к значительным потерям для Visa и Mastercard, которые получают миллиарды долларов комиссионных из европейских торговцев. Однако запуск Wero имеет также геополитический контекст: Европа стремится усилить контроль над критическими финансовыми инфраструктурами после отключения России от глобальных платежных сетей из-за санкций.
Руководитель European Payments Initiative (EPI) Мартина Ваймерт отмечает, что новая система имеет целью предоставить европейским потребителям и компаниям возможность выбирать локальные платежные решения вместо американских.
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Якщо проєкт вдасться, то це може коштувати двом платіжним гігантам мільярди доларів комісійних, які вони отримують від європейських торговців щоразу, коли покупці оплачують що-небудь карткою. Але що ще важливіше, це приклад того, що Європа не хоче покладатися на США у створенні ключових елементів інфраструктури, зокрема, фінансової.
«Visa і Mastercard настільки великі, що в їхніх руках зосереджена велика влада над ринком», — каже Мартіна Ваймерт, виконавчий директор European Payments Initiative, компанії, що створила Wero. «Ідея полягає в тому, щоб створити альтернативу міжнародним системам, щоб запропонувати європейським гравцям і споживачам європейський вибір».
За минулі роки в Європі з’явилося безліч локальних платіжних систем, як-от Swish у Швеції, Twint у Швейцарії та iDeal у Нідерландах, але жодна з них не набула такого широкого поширення, як Visa або Mastercard.
Wero, яка минулого року придбала iDeal, а також люксембурзьку компанію Payconiq, прагне заповнити ці прогалини. Її послуги будуть доступні як через власний додаток, так і через платформи кредиторів-учасників.