В ЄС запускают новую платежную систему Wero, чтобы противостоять американским гигантам Visa и Mastercard

Европейский Союз стремится сократить свою зависимость от американских платежных гигантов Visa и Mastercard , запустив новую платформу Wero. Инициативу поддерживают 16 крупнейших банков и платежных операторов, таких как BNP Paribas, Deutsche Bank и Worldline, сообщает Bloomberg.

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Целью проекта является создание европейской альтернативы, которая позволит клиентам осуществлять мгновенные транзакции без использования международных платежных систем. Платформа Wero позволит, например, немецким потребителям оплачивать счета во французских отелях непосредственно со своего банковского счета.

Эта инициатива может привести к значительным потерям для Visa и Mastercard, которые получают миллиарды долларов комиссионных из европейских торговцев. Однако запуск Wero имеет также геополитический контекст: Европа стремится усилить контроль над критическими финансовыми инфраструктурами после отключения России от глобальных платежных сетей из-за санкций.

Руководитель European Payments Initiative (EPI) Мартина Ваймерт отмечает, что новая система имеет целью предоставить европейским потребителям и компаниям возможность выбирать локальные платежные решения вместо американских.