АМКУ разрешил сети АЗС Parallel купить Motto

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО «Гефест. ЛТД», входящая в группу «Параллель», на покупку доли в сети АЗС Motto. Об этом идет речь в решении комитета от 26 сентября, сообщает enkorr.

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«Предоставлено разрешение ООО „Гефест. ЛТД“ на приобретение доли в уставном капитале ООО „Мotto Маркет“, обеспечивающего превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», — сообщили в АМКУ.

Аналогичное разрешение «Гефест. ЛТД» получила на приобретение доли в уставном капитале ООО «Кальмиус 1».

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Владельцем «Параллели» является Александр Дубинин, купивший сеть у СКМ Рината Ахметова в 2020 году за кредитные средства ПУМБ. В то время в сеть входило 60 АЗС, а стоимость сделки оценивалась, по данным рыночных источников, в $30 млн. В результате российского полномасштабного вторжения сеть сократилась до 22 АЗС, две из которых расположены в Одесской области.

Сеть Мotto насчитывает 70 АЗС. Ее основу составляют 63 АЗС, приобретенные в результате выхода из состава сети «БРСМ-Нафта» 2018 года.