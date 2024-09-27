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27 вересня 2024, 13:14

АМКУ дозволив мережі АЗС Parallel купити Motto

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ «Гефест. ЛТД», яка входить у групу «Паралель», на купівлю частки в мережі АЗС Motto. Про це йдеться у рішенні комітету від 26 вересня, повідомляє enkorr.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ «Гефест.
Фото: motto.ua

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«Надано дозвіл ТОВ „Гефест. ЛТД“ на придбання частки в статутному капіталі ТОВ „Мotto Маркет“, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства», — повідомили в АМКУ.

Аналогічний дозвіл «Гефест. ЛТД» отримала на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Кальміус 1».

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Власником «Паралелі» є Олександр Дубинін, який придбав мережу у СКМ Ріната Ахметова 2020 року за кредитні кошти ПУМБ. На той час у мережу входило 60 АЗС, а вартість угоди оцінювалась, за даними ринкових джерел, у $30 млн. Унаслідок російського повномасштабного вторгнення мережа скоротилася до 22 АЗС, дві з яких розташовано в Одеській області.

Мережа Мotto нараховує 70 АЗС. Її основу становлять 63 АЗС, набуті внаслідок виходу зі складу мережі «БРСМ-Нафта» 2018 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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