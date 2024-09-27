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27 сентября 2024, 10:50 Читати українською

OpenAI планирует отказаться от некоммерческой модели и стать корпорацией — Reuters

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, работает над планом реструктуризации своего основного бизнеса в прибыльную корпорацию, которая больше не будет контролироваться некоммерческим советом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые по этому вопросу.

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, работает над планом реструктуризации своего основного бизнеса в прибыльную корпорацию, которая больше не будет контролироваться некоммерческим советом.

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Отмечается, что этот шаг сделает компанию более привлекательной для инвесторов.

Некоммерческая организация OpenAI продолжит существовать и будет иметь миноритарную долю в коммерческой компании. Этот шаг может также повлиять на то, как компания управляет рисками, связанными с искусственным интеллектом (ИИ) в новой структуре управления.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман также впервые получит долю в прибыльной компании, стоимость которой может составить $150 млрд после реструктуризации.

По данным Bloomberg, Альтман получит 7% акций и его состояние может взлететь более чем на $10 млрд.

Также планируется отменить ограничения на доходы инвесторов.

«Мы по-прежнему сосредоточены на создании искусственного интеллекта, который принесет пользу всем и мы работаем с нашим правлением, чтобы обеспечить нам наилучшее положение для достижения успеха в нашей миссии. Некоммерческая организация является основой нашей миссии и будет продолжать существовать», — заявил представитель OpenAI.

Напомним

«Минфин» писал, что OpenAI завершает сбор средств. Инвесторы, желающие принять участие в финансировании, надеются, что компания будет оцениваться в $1 трлн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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