OpenAI планирует отказаться от некоммерческой модели и стать корпорацией — Reuters

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, работает над планом реструктуризации своего основного бизнеса в прибыльную корпорацию, которая больше не будет контролироваться некоммерческим советом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые по этому вопросу.

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Отмечается, что этот шаг сделает компанию более привлекательной для инвесторов.

Некоммерческая организация OpenAI продолжит существовать и будет иметь миноритарную долю в коммерческой компании. Этот шаг может также повлиять на то, как компания управляет рисками, связанными с искусственным интеллектом (ИИ) в новой структуре управления.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман также впервые получит долю в прибыльной компании, стоимость которой может составить $150 млрд после реструктуризации.

По данным Bloomberg, Альтман получит 7% акций и его состояние может взлететь более чем на $10 млрд.

Также планируется отменить ограничения на доходы инвесторов.

«Мы по-прежнему сосредоточены на создании искусственного интеллекта, который принесет пользу всем и мы работаем с нашим правлением, чтобы обеспечить нам наилучшее положение для достижения успеха в нашей миссии. Некоммерческая организация является основой нашей миссии и будет продолжать существовать», — заявил представитель OpenAI.

Напомним

«Минфин» писал, что OpenAI завершает сбор средств. Инвесторы, желающие принять участие в финансировании, надеются, что компания будет оцениваться в $1 трлн.