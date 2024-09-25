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25 сентября 2024, 17:05 Читати українською

ПУМБ обновляется. Новая современная и яркая айдентика бренда

ПУМБ, будучи современным банком, уже давно в диджитальном тренде: он предоставляет инновационные сервисы и привлекает различные новые аудитории. Поэтому его внешние атрибуты уже давно нуждались в переосмыслении, чтобы соответствовать тем тенденциям и ценностям, которые сейчас исповедует банк. И именно стремление синхронизировать уровень сервисов банка и его внешнюю оболочку стало главным драйвером для изменений. Поэтому банк объявил о масштабном обновлении айдентики и визуального стиля. Сегодня знакомый красный цвет ПУМБ становится еще ярче и динамичнее, а коммуникации банка — более смелыми и громкими.

Так что встречайте новый, смелый, гибкий и по-доброму агрессивный имидж ПУМБ.

«Мы, как маркетинг-команда ПУМБ, давно почувствовали, что пришло время перемен. Банк сегодня предоставляет множество классных и современных сервисов, но наши визуальные проявления нуждались в обновлении, чтобы успевать за изменениями в банке. И для нас это был большой вызов — привнести что-то новое и интересное, но при этом сохранить главные ценностные атрибуты ПУМБ, наши узнаваемые акценты и идеи. И я верю, что тот результат, которого мы добились, наша новая айдентика, не оставит никого равнодушным», — отмечает Ксения Сикорская, маркетинг-директор ПУМБ.

Для решения этой непростой задачи мы пригласили одну из лучших креативных команд страны — Banda agency, которая помогла нам организовать совместный творческий процесс и в результате найти столь крутое решение. Осовременив внешний вид ПУМБ, лишив бренд консервативности и сделав его громким и уверенным в себе.

«ПУМБ — банк с большими амбициями. Они делают крутой продукт с выгодными тарифами и всегда улучшаются. Уверен, что уже совсем скоро ПУМБ будет в тройке лидеров. Поэтому мы договорились с командой банка о следующем: мы больше не сдержанный бренд. Аккуратный логотип в уголке макета — это не наше. ПУМБ — громкий, яркий и уверенный в себе современный банк. Мы не боимся быть магнитом для внимания. Потому что мы уверены в себе и своем продукте. И хотим, чтобы люди знали об этом с первого взгляда», — подчеркивает креативный директор Banda agency Артем Карелин.

Ну и конечно, рассказать об этих новостях мы тоже решили оригинально, вместе с Banda agency. Мы стремимся донести обновление бренда ПУМБ через яркую подачу и нестандартные форматы, которые вы увидите в новой рекламной кампании.

«В нашей рекламной кампании есть один нетривиальный и даже смелый месседж. Мы понимаем, что у каждого украинца в телефоне есть минимум два банковских приложения. Но мы и не против. Мы хотим доказать, что наше приложение такое же крутое, при этом еще и выгодное. Попытайтесь им воспользоваться — и посмотрим, что будет дальше. Может, немного самоуверенно, но такие уж мы в ПУМБ, с нами круто и выгодно!» — резюмирует Ксения Сикорская, маркетинг-директор ПУМБ.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
nitrolog
nitrolog
25 сентября 2024, 17:30
#
Не розумію що тут гарного?
нормальне лого було
маркетинг-команда така собі, директори пумба схоже вас розвели на бабло))
+
0
Три літри
Три літри
25 сентября 2024, 17:53
#
Нове лого гарне. Виглядає меньше обтяженим ніж попереднє.
+
0
nitrolog
nitrolog
25 сентября 2024, 18:00
#
І чим воно вас обтяжувало?
колом?
+
0
Три літри
Три літри
25 сентября 2024, 18:04
#
Зовнішнім виглядом, чим ще може обтягужвати логотип? Зверніть увагу на сучасні тенденції наприклад з логотипами автомобільних брендів: всі вони втрачають напищеність, складність, переходять від об'ємних зображень до пласких та спрощених. Те саме сталось і з логотипом ПУМБ. Звісно люди мають право вважати це некрасивим, але багато тих хто вважає інакше. Тому і робляться зміни.

Он картка всеможу виглядає так наче її робили десь у 80-х роках. А тепер подивіться на те як буде виглядати картка ПУМБ-а зараз. І заодно подивіться на картки Революта, Моно, N26 та інших сучасних банків. ПУМБ не хоче виглядати як банк для старперів та отримувачів пенсії.
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