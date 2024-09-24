С октября хлеб подорожает на 5-10%: какие еще продукты вырастут в цене осенью

В сентябре-октябре подорожание продуктов питания может ускорится, говорят эксперты. Причина — не только перебои с электричеством, которые заставляют производителей решать проблемы с током и перекладывать выросшие накладные расходы на потребителя.

Инфляция снова набирает обороты. По итогам августа, рост потребительских цен в годовом исчислении ускорился до 7,5%, против 5,4% в июле. Самый большой вклад в этот процесс, по данным Госстата, внесли:

коммуналка (плюс 18,5%, по сравнению с августом 2023 года),

алкоголь и табачные изделия (плюс 7,8%),

отдельные сегменты сферы услуг (скажем, цены в ресторанах и отелях выросли на 11,5%),

продукты питания (плюс 6%).

По коммуналке ситуация понятна: платежки стали «космическими» из-за недавнего повышения тарифов на электроэнергию для населения. Это спровоцировало удорожание и некоторых других коммунальных услуг, ценообразование которых привязано к ценнику на свет, в частности, тарифа на обслуживание многоэтажек, — говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Алкоголь и табак дорожают из-за повышения акцизов. Рост цен в отелях и ресторанах и подорожание продуктов питания во многом связаны: сфера услуг пересматривает стоимость именно из-за дорогой еды.

Почему дорожают продукты, и чего ждать по ценам дальше, — разбирался «Минфин».

Дешевые продукты закончились

Этим летом из-за раннего начала сезона и неплохого урожая овощей и фруктов цены на еду «взяли паузу». К примеру, в июле, по сравнению с июнем, продукты питания даже подешевели на 0,8%.

Но уже с августа ценники снова пошли в рост.

О готовящемся подорожании продуктов производители предупреждали заранее. В качестве главного аргумента называли массовые перебои с электроэнергией, которые наблюдались по всей стране в июле-августе.

Из-за блекаутов предприятия массово включали генераторы, а ток от них в несколько раз дороже сетевого. Кроме того, на фоне «страшилок» о сложной зиме, многие кинулись скупать солнечные панели и другие источники альтернативного энергоснабжения, а инвестиции в энергетику стали закладывать в ценообразование на готовую продукцию.

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Некоторые производители пытаются переложить на кошельки потребителей и свои потери от массовой порчи продуктов. Из-за отключений электроэнергии на производстве и в торговых сетях этим летом в утиль пошли тонны еды.

Ритейл делал возврат испорченного товара производителям и отказывался брать новые партии скоропортящихся продуктов. Особенно страдали молокозаводы, мясокомбинаты и другие производители товаров, которые требуют хранения в холодильниках.

Плюс, ускорилась девальвация гривны и усугубились кадровые проблемы, что заставило многие предприятия повышать зарплаты. Как говорит первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, хлебопеки увеличили зарплаты на 25%. При этом кадровая ситуация в отрасли остается очень сложной. Не хватает водителей, грузчиков, настройщиков оборудования.

«Без увеличения квоты на бронирование хотя бы до 75% (сейчас она составляет 50% — ред.) предприятия вообще не смогут выпекать и доставлять хлеб», — уверяет Дученко.

Схожая ситуация и у других производителей. О нарастающем дефиците персонала «Минфину» рассказал также глава концерна «Ярослав» (в его структуру входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук.

Все эти проблемы у предприятий накапливались месяцами. У многих исчерпался запас прочности, и другого способа продолжать работать, кроме как переложить растущие затраты на кошельки потребителей, они не видят.

«Цены нужно было повышать уже с мая. Но до последнего предприятия сдерживали этот процесс, теперь же такой возможности попросту нет», — отметил Дученко.

В итоге, по данным Госстата, за прошлый месяц еда подорожала на 0,9%, а если сравнивать с августом 2023 года, — на 6%.

«Ускорение роста потребительских цен обусловлено прежде всего эффектами ухудшения урожая в этом году и более высокими затратами бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда. Поддерживали ценовое давление и эффекты ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы», — констатировали в Нацбанке.

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Почему дорожает еда

За последний месяц больше всего выросли цены на хлеб (на 2,4%), макароны (плюс 2,2%), яйца (плюс 7,1%), овощи (плюс 5,2%) и подсолнечное масло (плюс 1,8%).

В сравнении с прошлым годом, рекордно подорожали овощи и фрукты — на 36% и 10% соответственно, сливочное масло (на 18,5%), хлеб (на 12,2%).

Есть и дешевеющие продукты. К примеру, цены на яйца, хоть и выросли в августе, остаются почти на 44% ниже, чем в начале этого года. Больше чем на 13% за год подешевело и подсолнечное масло.

Однако в продуктовой корзине все же больше товаров, цены на которые растут.

Помимо озвученных выше общих тенденций (перебои с электроэнергией, кадровые проблемы, девальвация гривны и др.), по каждой продуктовой категории есть и свои аргументы переписать ценники.

По словам руководителя Союза птицеводов Украины Сергея Карпенко, яйца дорожают из-за резкого роста цен на зерно и шрот (на 50% и 40% за год соответственно). При этом, по его словам, плюс 7,1% к ценнику на яйца, по итогам августа, не компенсировали увеличивающиеся затраты птицеводов.

«Цены реализации куриных яиц сейчас на уровне себестоимости. Весной и летом фабрики распродавали яйца вообще дешевле себестоимости, поскольку рынок был перенасыщен. В теплое время года увеличивается производство яиц в хозяйствах населения, а спрос на них, наоборот, падает из-за жары и изменений в рационе украинцев.

С приближением осени спрос начинает расти, предложение от частников снижается, поэтому у птицефабрик появляется возможность пересмотреть цены", — объяснил Карпенко «Минфину».

О причинах, которые толкают вверх цены на хлеб, «Минфин» уже писал.

С весны в Украине резко подорожала мука. Как рассказал нам первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, если в апреле тонна муки высшего сорта стоила 8 тыс. грн, то сейчас — 14,5 тыс.

«На рынке мало предложений продовольственного зерна. Производители его придерживают в надежде продать по более высоким ценам — они автоматически повышаются из-за девальвации гривны (так как Украина является крупным экспортером зерновых, цены на внутреннем рынке привязаны к международным котировкам — ред.)», — говорит Дученко.

Но мука — лишь одна из составляющих цены на хлеб. Дорожают также логистика, упаковка, сырье, энергоносители.

Глава концерна «Ярослав» Александр Барсук говорит, что с высокими ценами на муку связано и подорожание макарон на 10%. Дороговизну овощей эксперты связывают с сокращением предложения.

«Из-за погодного фактора сократилось предложение ряда овощей — капусты, картофеля, огурцов, а также яблок и ягод», — констатируют в НБУ.

К примеру, по данным профильной площадки EastFruit, цены на морковь в Украине уже в два раза превышают прошлогодние.

Фермеры отгружают качественную морковь по 12−16 грн за килограмм — это более чем на треть дороже, чем неделю назад.

«Это связано с существенным сокращением предложения в период межсезонья. Большинство хозяйств уже завершили реализацию моркови средних сортов, тогда как к сбору урожая более поздних сортов еще не приступили», — объясняют аналитики EastFruit.

В немалой степени подорожание овощей обусловлено ростом курса доллара. Значительную часть украинского рынка занимает импортная продукция, которая из-за девальвации гривны подорожала. Как только повысились ценники на импорт, появилась возможность пересмотреть прайсы на свой товар и у украинских овощеводов.

В Ассоциации производителей молока отмечают, что за последний месяц почти на гривну подорожало в закупке молоко — сейчас его продают, в зависимости от сорта, по 14,19 — 15,69 грн за литр без НДС.

Сырья на рынке не хватает, и это несмотря на то, что лето традиционно считается сезоном «большого молока». С одной стороны, сказались жара и массовые отключения света. На фермах ухудшилась вентиляция, а от теплового удара коровы стали давать меньше молока.

С другой стороны, растут биржевые цены на молочную продукцию, в частности, сливочное масло. Это активизировало экспорт украинской молочки, что спровоцировало прирост спроса на сырье.

Дорогое сырье, в свою очередь, повышает ценники и на продукцию, предназначенную для внутреннего рынка.

В Ассоциации свиноводов отмечают, что в августе дорожали практически все виды мяса. Охлажденная свинина прибавила в цене 3,2%, курятина — 2,5%, говядина — 2,8%. При этом, если сравнивать с прошлым годом, то, скажем, свинина сейчас стоит дешевле — 199,6 гривен против 202,7 гривен. Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что цены на мясо в Украине сдерживает невысокая покупательная способность — дорогое мясо люди попросту перестают покупать.

Что будет с ценами дальше

Эксперты, с которыми пообщался «Минфин», говорят, что в сентябре-октябре подорожание продуктов питания может ускориться.

По словам Дученко, до недавнего времени рост цен на хлеб в рознице сдерживало требование торговых сетей к поставщикам — не повышать ценники более чем на 5% за три месяца.

Но пекари сумели договориться с ритейлом о более оперативном пересмотре цен.

«Подписали дополнительные соглашения по корректировкам цен. С начала октября стоимость хлеба повысится на 5−10%. В дальнейшем цены снова могут пересмотреть, ведь сохраняется риск дальнейшего подорожания муки, топлива и других составляющих себестоимости хлеба.

Сейчас экспортеры вывозят из страны пшеницу, в том числе продовольственную. В меморандуме по условиям экспорта квоту на поставки пшеницы на внешние рынки увеличили с 15,625 млн до 16,2 млн тонн. Мукомолы и хлебопеки отказались подписывать приложение к меморандуму, так как производители зерна и экспортеры не приняли наше предложение о разделе экспортных квот, в зависимости от класса зерна.

Мы считаем, что вывоз продовольственной пшеницы должен быть под постоянным контролем государства и даже, возможно, ограниченным, чтобы избежать ситуации, когда на экспорт пойдут огромные объемы, из-за чего может пострадать внутренний рынок", — отметил Дученко.

Продолжают дорожать и овощи. Скажем, сейчас активно повышаются ценники на лук. По данным EastFruit, из-за дождей многие фермеры приостанавливают уборку урожая, в результате этого упало предложение. Всего за неделю лук подорожал на 16%, а фермеры, в ожидании еще более выгодных цен, стали придерживать урожай.

Также по состоянию на середину сентября подорожала белокочанная капуста (с 15−18 грн до 22−23 грн за килограмм на опте), томаты (с 15−30 грн до 20−45 грн), огурец (с 30−40 до 45−50 грн). При этом есть и овощи, цены на которые снижаются. Так, картофель подешевел с начала сентября с 12−15 грн до 10−13 грн за килограмм, пекинская капуста — с 50−55 грн до 40−45 грн, укроп — с 75−200 грн до 50−100 грн за килограмм.

Но в целом, по словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, цены на овощи в этом сезоне во многом будут зависеть от ситуации с электроэнергией. Если хранилища останутся без света, овощи станут портиться, что резко уменьшит предложение качественной продукции и спровоцирует рост цен на нее.

В Ассоциации производителей молока прогнозируют, что со второй половины сентября будет новое повышение цен на молочное сырье из-за высокого спроса со стороны переработчиков и подорожания логистики. Но молоко подорожает не так существенно, как за прошлый месяц.

«Сейчас молоко экстра-класса стоит в Украине порядка 40 евро за 100 килограмм, что на 14% дешевле, чем в Европе. Хотя весной и летом ценовая разница составляла 20−30%. В дальнейшем сокращение разницы закупочных цен в Украине и ЕС будет сдерживать рост цены на отечественное сырье.

Стабилизация же цен на молоко ожидается к четвертому кварталу, ведь в период новогодних праздников на молочном рынке наступает затишье, а спрос падает", — считают в Ассоциации производителей молока.

А вот ценники на мясо с начала осени пошли вниз. Правда, пока только на опте. В сентябре закупочные цены на рынке живца свинины снизились, по сравнению с августом, на 2,5−5 грн (до 52−55 грн за килограмм). Среди причин в Ассоциации свиноводов называют снижение темпов реализации и переизбыток предложения. Впрочем, до розницы подешевевшая мясная продукция пока не дошла — цены в магазинах остаются прежними.

В целом, по мнению экономиста Данила Монина, подорожание продуктов питания с осени еще больше ускорит инфляцию. Что в совокупности с другими факторами (ростом цен на топливо, подорожанием импорта из-за девальвации и т.д) может разогнать ее, по итогам года, до 10%.