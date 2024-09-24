С октября хлеб подорожает на 5-10%: какие еще продукты вырастут в цене осенью

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 сентября 2024, 7:20 Читати українською

С октября хлеб подорожает на 5-10%: какие еще продукты вырастут в цене осенью

В сентябре-октябре подорожание продуктов питания может ускорится, говорят эксперты. Причина — не только перебои с электричеством, которые заставляют производителей решать проблемы с током и перекладывать выросшие накладные расходы на потребителя.

Пекари собираются повысить ценники на хлеб на 5-10% уже в ближайшее время

Инфляция снова набирает обороты. По итогам августа, рост потребительских цен в годовом исчислении ускорился до 7,5%, против 5,4% в июле. Самый большой вклад в этот процесс, по данным Госстата, внесли:

  • коммуналка (плюс 18,5%, по сравнению с августом 2023 года),
  • алкоголь и табачные изделия (плюс 7,8%),
  • отдельные сегменты сферы услуг (скажем, цены в ресторанах и отелях выросли на 11,5%),
  • продукты питания (плюс 6%).

По коммуналке ситуация понятна: платежки стали «космическими» из-за недавнего повышения тарифов на электроэнергию для населения. Это спровоцировало удорожание и некоторых других коммунальных услуг, ценообразование которых привязано к ценнику на свет, в частности, тарифа на обслуживание многоэтажек, — говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Алкоголь и табак дорожают из-за повышения акцизов. Рост цен в отелях и ресторанах и подорожание продуктов питания во многом связаны: сфера услуг пересматривает стоимость именно из-за дорогой еды.

Почему дорожают продукты, и чего ждать по ценам дальше, — разбирался «Минфин».

Дешевые продукты закончились

Этим летом из-за раннего начала сезона и неплохого урожая овощей и фруктов цены на еду «взяли паузу». К примеру, в июле, по сравнению с июнем, продукты питания даже подешевели на 0,8%.

Но уже с августа ценники снова пошли в рост.

О готовящемся подорожании продуктов производители предупреждали заранее. В качестве главного аргумента называли массовые перебои с электроэнергией, которые наблюдались по всей стране в июле-августе.

Из-за блекаутов предприятия массово включали генераторы, а ток от них в несколько раз дороже сетевого. Кроме того, на фоне «страшилок» о сложной зиме, многие кинулись скупать солнечные панели и другие источники альтернативного энергоснабжения, а инвестиции в энергетику стали закладывать в ценообразование на готовую продукцию.

Читайте также: Глава концерна «Ярослав»: в какой-то момент солнечную генерацию начнут ограничивать

Некоторые производители пытаются переложить на кошельки потребителей и свои потери от массовой порчи продуктов. Из-за отключений электроэнергии на производстве и в торговых сетях этим летом в утиль пошли тонны еды.

Ритейл делал возврат испорченного товара производителям и отказывался брать новые партии скоропортящихся продуктов. Особенно страдали молокозаводы, мясокомбинаты и другие производители товаров, которые требуют хранения в холодильниках.

Плюс, ускорилась девальвация гривны и усугубились кадровые проблемы, что заставило многие предприятия повышать зарплаты. Как говорит первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, хлебопеки увеличили зарплаты на 25%. При этом кадровая ситуация в отрасли остается очень сложной. Не хватает водителей, грузчиков, настройщиков оборудования.

«Без увеличения квоты на бронирование хотя бы до 75% (сейчас она составляет 50% — ред.) предприятия вообще не смогут выпекать и доставлять хлеб», — уверяет Дученко.

Схожая ситуация и у других производителей. О нарастающем дефиците персонала «Минфину» рассказал также глава концерна «Ярослав» (в его структуру входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук.

Все эти проблемы у предприятий накапливались месяцами. У многих исчерпался запас прочности, и другого способа продолжать работать, кроме как переложить растущие затраты на кошельки потребителей, они не видят.

«Цены нужно было повышать уже с мая. Но до последнего предприятия сдерживали этот процесс, теперь же такой возможности попросту нет», — отметил Дученко.

В итоге, по данным Госстата, за прошлый месяц еда подорожала на 0,9%, а если сравнивать с августом 2023 года, — на 6%.

«Ускорение роста потребительских цен обусловлено прежде всего эффектами ухудшения урожая в этом году и более высокими затратами бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда. Поддерживали ценовое давление и эффекты ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы», — констатировали в Нацбанке.

Читайте также: 15% налог на регистрацию решили не вводить: что будет с ценами на иномарки

Почему дорожает еда

За последний месяц больше всего выросли цены на хлеб (на 2,4%), макароны (плюс 2,2%), яйца (плюс 7,1%), овощи (плюс 5,2%) и подсолнечное масло (плюс 1,8%).

В сравнении с прошлым годом, рекордно подорожали овощи и фрукты — на 36% и 10% соответственно, сливочное масло (на 18,5%), хлеб (на 12,2%).

Есть и дешевеющие продукты. К примеру, цены на яйца, хоть и выросли в августе, остаются почти на 44% ниже, чем в начале этого года. Больше чем на 13% за год подешевело и подсолнечное масло.

Однако в продуктовой корзине все же больше товаров, цены на которые растут.

Помимо озвученных выше общих тенденций (перебои с электроэнергией, кадровые проблемы, девальвация гривны и др.), по каждой продуктовой категории есть и свои аргументы переписать ценники.

По словам руководителя Союза птицеводов Украины Сергея Карпенко, яйца дорожают из-за резкого роста цен на зерно и шрот (на 50% и 40% за год соответственно). При этом, по его словам, плюс 7,1% к ценнику на яйца, по итогам августа, не компенсировали увеличивающиеся затраты птицеводов.

«Цены реализации куриных яиц сейчас на уровне себестоимости. Весной и летом фабрики распродавали яйца вообще дешевле себестоимости, поскольку рынок был перенасыщен. В теплое время года увеличивается производство яиц в хозяйствах населения, а спрос на них, наоборот, падает из-за жары и изменений в рационе украинцев.

С приближением осени спрос начинает расти, предложение от частников снижается, поэтому у птицефабрик появляется возможность пересмотреть цены", — объяснил Карпенко «Минфину».

О причинах, которые толкают вверх цены на хлеб, «Минфин» уже писал.

С весны в Украине резко подорожала мука. Как рассказал нам первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, если в апреле тонна муки высшего сорта стоила 8 тыс. грн, то сейчас — 14,5 тыс.

«На рынке мало предложений продовольственного зерна. Производители его придерживают в надежде продать по более высоким ценам — они автоматически повышаются из-за девальвации гривны (так как Украина является крупным экспортером зерновых, цены на внутреннем рынке привязаны к международным котировкам — ред.)», — говорит Дученко.

Но мука — лишь одна из составляющих цены на хлеб. Дорожают также логистика, упаковка, сырье, энергоносители.

Глава концерна «Ярослав» Александр Барсук говорит, что с высокими ценами на муку связано и подорожание макарон на 10%. Дороговизну овощей эксперты связывают с сокращением предложения.

«Из-за погодного фактора сократилось предложение ряда овощей — капусты, картофеля, огурцов, а также яблок и ягод», — констатируют в НБУ.

К примеру, по данным профильной площадки EastFruit, цены на морковь в Украине уже в два раза превышают прошлогодние.

Фермеры отгружают качественную морковь по 12−16 грн за килограмм — это более чем на треть дороже, чем неделю назад.

«Это связано с существенным сокращением предложения в период межсезонья. Большинство хозяйств уже завершили реализацию моркови средних сортов, тогда как к сбору урожая более поздних сортов еще не приступили», — объясняют аналитики EastFruit.

В немалой степени подорожание овощей обусловлено ростом курса доллара. Значительную часть украинского рынка занимает импортная продукция, которая из-за девальвации гривны подорожала. Как только повысились ценники на импорт, появилась возможность пересмотреть прайсы на свой товар и у украинских овощеводов.

В Ассоциации производителей молока отмечают, что за последний месяц почти на гривну подорожало в закупке молоко — сейчас его продают, в зависимости от сорта, по 14,19 — 15,69 грн за литр без НДС.

Сырья на рынке не хватает, и это несмотря на то, что лето традиционно считается сезоном «большого молока». С одной стороны, сказались жара и массовые отключения света. На фермах ухудшилась вентиляция, а от теплового удара коровы стали давать меньше молока.

С другой стороны, растут биржевые цены на молочную продукцию, в частности, сливочное масло. Это активизировало экспорт украинской молочки, что спровоцировало прирост спроса на сырье.

Дорогое сырье, в свою очередь, повышает ценники и на продукцию, предназначенную для внутреннего рынка.

В Ассоциации свиноводов отмечают, что в августе дорожали практически все виды мяса. Охлажденная свинина прибавила в цене 3,2%, курятина — 2,5%, говядина — 2,8%. При этом, если сравнивать с прошлым годом, то, скажем, свинина сейчас стоит дешевле — 199,6 гривен против 202,7 гривен. Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что цены на мясо в Украине сдерживает невысокая покупательная способность — дорогое мясо люди попросту перестают покупать.

Что будет с ценами дальше

Эксперты, с которыми пообщался «Минфин», говорят, что в сентябре-октябре подорожание продуктов питания может ускориться.

По словам Дученко, до недавнего времени рост цен на хлеб в рознице сдерживало требование торговых сетей к поставщикам — не повышать ценники более чем на 5% за три месяца.

Но пекари сумели договориться с ритейлом о более оперативном пересмотре цен.

«Подписали дополнительные соглашения по корректировкам цен. С начала октября стоимость хлеба повысится на 5−10%. В дальнейшем цены снова могут пересмотреть, ведь сохраняется риск дальнейшего подорожания муки, топлива и других составляющих себестоимости хлеба.

Сейчас экспортеры вывозят из страны пшеницу, в том числе продовольственную. В меморандуме по условиям экспорта квоту на поставки пшеницы на внешние рынки увеличили с 15,625 млн до 16,2 млн тонн. Мукомолы и хлебопеки отказались подписывать приложение к меморандуму, так как производители зерна и экспортеры не приняли наше предложение о разделе экспортных квот, в зависимости от класса зерна.

Мы считаем, что вывоз продовольственной пшеницы должен быть под постоянным контролем государства и даже, возможно, ограниченным, чтобы избежать ситуации, когда на экспорт пойдут огромные объемы, из-за чего может пострадать внутренний рынок", — отметил Дученко.

Продолжают дорожать и овощи. Скажем, сейчас активно повышаются ценники на лук. По данным EastFruit, из-за дождей многие фермеры приостанавливают уборку урожая, в результате этого упало предложение. Всего за неделю лук подорожал на 16%, а фермеры, в ожидании еще более выгодных цен, стали придерживать урожай.

Также по состоянию на середину сентября подорожала белокочанная капуста (с 15−18 грн до 22−23 грн за килограмм на опте), томаты (с 15−30 грн до 20−45 грн), огурец (с 30−40 до 45−50 грн). При этом есть и овощи, цены на которые снижаются. Так, картофель подешевел с начала сентября с 12−15 грн до 10−13 грн за килограмм, пекинская капуста — с 50−55 грн до 40−45 грн, укроп — с 75−200 грн до 50−100 грн за килограмм.

Но в целом, по словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, цены на овощи в этом сезоне во многом будут зависеть от ситуации с электроэнергией. Если хранилища останутся без света, овощи станут портиться, что резко уменьшит предложение качественной продукции и спровоцирует рост цен на нее.

В Ассоциации производителей молока прогнозируют, что со второй половины сентября будет новое повышение цен на молочное сырье из-за высокого спроса со стороны переработчиков и подорожания логистики. Но молоко подорожает не так существенно, как за прошлый месяц.

«Сейчас молоко экстра-класса стоит в Украине порядка 40 евро за 100 килограмм, что на 14% дешевле, чем в Европе. Хотя весной и летом ценовая разница составляла 20−30%. В дальнейшем сокращение разницы закупочных цен в Украине и ЕС будет сдерживать рост цены на отечественное сырье.

Стабилизация же цен на молоко ожидается к четвертому кварталу, ведь в период новогодних праздников на молочном рынке наступает затишье, а спрос падает", — считают в Ассоциации производителей молока.

А вот ценники на мясо с начала осени пошли вниз. Правда, пока только на опте. В сентябре закупочные цены на рынке живца свинины снизились, по сравнению с августом, на 2,5−5 грн (до 52−55 грн за килограмм). Среди причин в Ассоциации свиноводов называют снижение темпов реализации и переизбыток предложения. Впрочем, до розницы подешевевшая мясная продукция пока не дошла — цены в магазинах остаются прежними.

В целом, по мнению экономиста Данила Монина, подорожание продуктов питания с осени еще больше ускорит инфляцию. Что в совокупности с другими факторами (ростом цен на топливо, подорожанием импорта из-за девальвации и т.д) может разогнать ее, по итогам года, до 10%.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами