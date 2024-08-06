В Украине могут начаться перебои с хлебом

В Украине есть реальный риск перебоев с хлебом. Об этом «Минфину» рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании «Киев Хлеб» Юрий Дученко. По его словам, в июне и июле основные производители хлеба в Украине сработали либо в минус, либо в ноль.

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Рост цен

«Цены на муку за последние несколько месяцев выросли на 50% и продолжают увеличиваться. Если в апреле мы покупали муку по 10 тысяч за тонну, то сейчас она стоит уже 15 тысяч, а к ноябрю ожидается цена 16−16,2 тысячи. Мука в себестоимости хлеба — это примерно 40%. Другое сырье (сахар, подсолнечное масло и пр) подорожало с начала года больше чем на 20%. Растут затраты на электроэнергию, логистику, упаковочные материалы и пр. Поэтому необходимо повышать цены на хлеб на 15−20%. Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут попросту остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом. Уже сейчас ряд предприятий на гране остановки, некоторые переходят на работу в одну смену», — говорит Дученко.

По его словам, существенный рост цен на муку объясняется тем, что на внутреннем рынке ограниченное предложение зерна второго класса (а именно такое идет на муку для хлебопекарной отрасли). Многие продавцы придерживают зерно в ожидании более выгодных цен.

Кроме того, мукомолы несут большие затраты из-за отключений электроэнергии, хотя, к примеру, у хлебозаводов, которые относятся к критической инфраструктуре, перебои со светом в июле были минимальными.

При этом хлебопеки не могут повышать цены на хлеб адекватно росту цен на сырье и увеличению своих затрат (у большинства заводов в контрактах с розницей прописано обязательство пересматривать цены не больше чем на 5% в месяц).

В итоге возникают большие кассовые разрывы, предприятия не могут вовремя рассчитываться по своим контрактным обязательствам.