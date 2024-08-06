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6 августа 2024, 14:03 Читати українською

В Украине могут начаться перебои с хлебом

В Украине есть реальный риск перебоев с хлебом. Об этом «Минфину» рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании «Киев Хлеб» Юрий Дученко. По его словам, в июне и июле основные производители хлеба в Украине сработали либо в минус, либо в ноль.

В Украине есть реальный риск перебоев с хлебом.

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Рост цен

«Цены на муку за последние несколько месяцев выросли на 50% и продолжают увеличиваться. Если в апреле мы покупали муку по 10 тысяч за тонну, то сейчас она стоит уже 15 тысяч, а к ноябрю ожидается цена 16−16,2 тысячи. Мука в себестоимости хлеба — это примерно 40%. Другое сырье (сахар, подсолнечное масло и пр) подорожало с начала года больше чем на 20%. Растут затраты на электроэнергию, логистику, упаковочные материалы и пр. Поэтому необходимо повышать цены на хлеб на 15−20%. Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут попросту остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом. Уже сейчас ряд предприятий на гране остановки, некоторые переходят на работу в одну смену», — говорит Дученко.

По его словам, существенный рост цен на муку объясняется тем, что на внутреннем рынке ограниченное предложение зерна второго класса (а именно такое идет на муку для хлебопекарной отрасли). Многие продавцы придерживают зерно в ожидании более выгодных цен.

Кроме того, мукомолы несут большие затраты из-за отключений электроэнергии, хотя, к примеру, у хлебозаводов, которые относятся к критической инфраструктуре, перебои со светом в июле были минимальными.

При этом хлебопеки не могут повышать цены на хлеб адекватно росту цен на сырье и увеличению своих затрат (у большинства заводов в контрактах с розницей прописано обязательство пересматривать цены не больше чем на 5% в месяц).

В итоге возникают большие кассовые разрывы, предприятия не могут вовремя рассчитываться по своим контрактным обязательствам.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 17

+
+88
innapcholko
innapcholko
6 августа 2024, 14:19
#
Прикольно — олигархи готовят украинцев к голоду
+
+30
nitrolog
nitrolog
6 августа 2024, 14:30
#
А без хліба жити не можете?
хліб це пряма дорога до ожиріння
хто займається спортом хліб не їсть, ще ніхто не вмер.
І яка вам різниця що там у українців?
Ви спочатку в себе дамби зробіть бо щось болота затоплює конкретно, дивіться щоб самі без хліба не залишились
+
+68
innapcholko
innapcholko
6 августа 2024, 14:41
#
Те кто занимаеться спортом — имеют кучу свободного времени, и не занимаются тяжелым трудом — те спорцмены хрен бы смогли работать на стройке, грузчиком и т.п. — потому, что не ту мускулатуру развивают.
+
+43
stas12345
stas12345
6 августа 2024, 15:45
#
Я вважаю що в умовах війни нас повинні західні країни забезпечувати харчами, зброєю, комунальними послугами, грошима. Хоча ми і без цього переживемо. Нам по лопаті і в окоп. Більше нічого не треба
+
+40
begood
begood
6 августа 2024, 15:56
#
Какой бред.
+
0
YakovBoricov
YakovBoricov
6 августа 2024, 16:38
#
Срочно покупайте хлеб, а то вечером уже не будет
+
+30
Бедный папа
Бедный папа
6 августа 2024, 14:49
#
Grain From Ukraine — рятуємо Африку!
+
+85
TAN72
TAN72
6 августа 2024, 15:01
#
Сначала весь хлеб продали теперь говорят проблемы, барыги х…
+
0
penetrator1963
penetrator1963
6 августа 2024, 16:10
#
Ажиотаж с масками в начале 2020 тоже с этого начинался.
+
0
Strain
Strain
6 августа 2024, 16:23
#
Максимально плюсую. Победоносные вывозы зерна под минами и обстрелами. А результат — украинцы станут есть меньше хлеба.
Победная политика зеленского.
+
+26
KValera
KValera
6 августа 2024, 15:06
#
Неужели опять виноват Порошенко?
+
0
financialGenius
financialGenius
6 августа 2024, 15:36
#
Смотрите глубже — овощь будет еще лет 10 виноват)
+
+13
stas12345
stas12345
6 августа 2024, 15:46
#
Винуваті УХИЛЯНТИ!
+
0
nitrolog
nitrolog
6 августа 2024, 15:47
#
Про це скаже Гріша голандський, який «нє за тєх і нє за етіх»
+
0
mantis05
mantis05
6 августа 2024, 15:59
#
Голову включать надо: нельзя принудительно держать фермеров и производственников на сухарях. Рыночная цена- вот что важно. Нужны гос дотации на ржаной хлеб, т. е. его изготовление как социальный продукт для самых бедных. Для остальных- рыночная цена.
+
0
YakovBoricov
YakovBoricov
6 августа 2024, 16:35
#
Інформація для студентів журналістів. Шановні студенти, розглянемо цей приклад і коментарі під ними. Ось примітивний приклад, як можна маніпулювати суспільством, а головне викликати «зацікавленість та спрямовувати» . Перебої з хлібом, працювали в мінус , ну, а далі … ГОЛОД!))))) Бо , якщо подумати, то при відсутності санкцій і у світі капіталізма … що ви мелете…
+
+15
bonv
bonv
6 августа 2024, 17:00
#
І ріст цін звісно…
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