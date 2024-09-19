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19 сентября 2024, 14:16 Читати українською

Электроника, которая взрывается: компании скольких стран поставляли ее в Ливан

За последние два дня в Ливане взорвались тысячи электронных устройств, включая пейджеры и рации, в результате чего погибло не менее 26 человек и более 3 000 получили ранения. Кто производил эти устройства, и как они попали на Ближний Восток?

За последние два дня в Ливане взорвались тысячи электронных устройств, включая пейджеры и рации, в результате чего погибло не менее 26 человек и более 3 000 получили ранения.

Первая компания, название которой всплыло в мировых СМИ, — тайваньская Gold Apollo. Компания была основана в 1995 году, в ней на данный момент работает 40 человек.

По официальным данным, с 2022 года по август 2024 Gold Apollo экспортировала 260 тыс. пейджеров, включая почти 41 тыс. устройств только в этом году. Среди ее клиентов были спецслужбы и службы экстренной помощи, пишет CNN. Большая часть была экспортирована в Европу и США, записей о прямом экспорте в Ливан не было, что не исключает поставок через сторонние компании.

Логотип второй компании был на взорвавшихся рациях. Это японская Icom, которая производит беспроводное оборудование — такое, как те же рации, эхолоты, маршрутизаторы и даже морские радары. Компания была создана в 1954 году, торгуется на Токийской бирже и у нее довольно много представительств по всему миру. В частности, в США и Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а также в европейских Великобритании, Германии, Франции и Испании. Единственный филиал в Азии находится в Пекине, в Китае.

Что они говорят о происходящем

Icom заявила, что ее рация, а точнее — портативная радиостанция IC -V82 — была в производстве с 2004 по 2014 гг. и экспортировалась по всему миру, включая Ближний Восток. В 2014 году она была снята с производства, и с тех пор никуда не поставлялась. Было прекращено также и производство батарей, необходимых для работы основного блока.

В дополнение, в релизе компании подчеркивается, что в производстве «не используются никакие детали, кроме тех, которые указаны нашей компанией», а также и то, что все рации производятся «на одном и том же заводе» — Wakayama Icom Inc. в префектуре Вакаяма, и производства за рубежом не существует.

Основатель же тайванской Gold Apollo отрицает, что пейджеры модели AR924, которые взорвались в Ливане, были произведены компанией. По его словам, три года назад Gold Apollo подписала соглашение с венгерской BAC Consulting, передав ей права на производство и распространение продукции в ряде регионов. Так что ближневосточные пейджеры, по мнению Gold Apollo, — это ответственность BAC Consulting.

Глава Gold Apollo уточнил, что в начале отношений венгерская компания занималась только импортом тайваньских пейджеров, а затем попросила права на использование бренда и захотела производить их сама.

BAC Consulting — венгерская компания, которая, судя по всему, состоит из одного человека. Первой до компании добралась NBC, которая получила комментарий от главного исполнительного директора BAC Consulting Кристианы Барсоньонь-Арчидиаконо, которая подтвердила, что ее компания работала с Gold Apollo. Но когда ее спросили о пейджерах и взрывах, она сказала: «Я не делаю пейджеры. Я всего лишь посредник. Думаю, вы ошиблись». Глава Gold Apollo сказал, что никогда не встречался с руководителем BAC лично, а общался по видеосвязи. Вскоре после первого комментария сайт компании был отключен, и дозвониться до нее было невозможно.

BAC Consulting, писали СМИ, была основана в 2022 году, согласно записям компании из Министерства юстиции Венгрии. Компания, которая утверждает, что работала с клиентами из различных секторов, увеличила свои общие активы почти в десять раз с 2022 по 2023 год, увеличившись с $36,466 до $322,670 всего за год, согласно тем же записям.

«Мы развиваем международное технологическое сотрудничество» между странами для продажи телекоммуникационной продукции. Это сотрудничество подразумевает масштабирование бизнеса из Азии на новые рынки, например, в развивающиеся страны", — говорится в заявлении компании на ее сайте.

В скандал вовлечены уже и правительства

Icom в своем релизе сообщает, что работает только через авторизованных дистрибьюторов и строго контролирует экспорт. Ее программа по контролю над экспортом базируется на правилах, установленных японским министерством экономики.

Компания полагает, что ее рации могли быть модифицированы уже после покупки. А это означает, что жесткий экспортный контроль мог не сработать. Так что к делу подключилось японское правительство, которое собирает сейчас всю необходимую для понимания произошедшего информацию. Пикантности добавляет то, что в 1990-х годах Icom выиграла контракт на поставку трансиверов Министерству обороны США, обратил внимание Bloomberg.

Производство и экспорт такой продукции также строго контролируется и на Тайване. В частности, жесткое регулирование производства обусловлено тем, что государство следит за тем, чтобы не были нарушены нормы по передаче данных, пишет CNN. Власти проводят регулярные проверки, и пейджеры Gold Apollo соответствовали всем стандартам после последних проверок.

Власти Тайваня официально заявили, что у Тайбэя нет сведений о поставках пейджеров Gold Apollo в Ливан, добавив, что расследование будет продолжено. Министерство экономики Тайваня также заявило, что пейджеры, вероятно, были модифицированы, поскольку используемая в них батарея имеет емкость только батареи типа АА, что исключает возможность смерти или травмирования в случае взрыва такой батареи.

Венгерские власти опровергли заявление Gold Apollo, заявив, что зарегистрированная в Будапеште компания «является торговым посредником» без производственных площадок в стране. «Упомянутые устройства никогда не находились в Венгрии», — заявил государственный секретарь Венгрии по международным коммуникациям Золтан Ковач.

По данным венгерской газеты Telex, Кристиана Барсонь-Арчидиаконо контактировала с болгарской компанией Norta Global Ltd, базирующейся в Софии, которая, собственно, купила эти пейджеры.

«На самом деле за сделкой стояла Norta Global Ltd., хотя на бумаге контракт с Gold Apollo по факту подписала компания BAC Consulting. По нашим данным, пейджеры из Тайваня привезла не BAC Consulting, а болгарская компания. По факту болгарская компания осуществляла доставку, а та же софийская компания продавала устройства «Хезболле», — пишет газета.

По ее сведениям, Norta Global Ltd., как и венгерская компания, является посредником. У нее есть норвежский владелец, и она была основана в апреле 2022 года. На бумаге речь идет об управлении проектами, но они, скорее всего, ничего не производят, полагают журналисты.

Источник: Минфин
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