Швейцарская фондовая биржа планирует создать площадку для торговли криптовалютой

Швейцарская фондовая биржа, которой владеет и управляет SIX Group, изучает возможность создания площадки для торговли криптовалютами в Европе. Об этом в интервью Financial Times рассказал Бьорн Сибберн, глава глобального отдела бирж SIX Group.

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Что известно

В Швейцарии существуют передовые законы, касающиеся криптовалют, и биржа хочет использовать это преимущество, как и свою репутация на рынке, для привлечения крупных инвесторов из традиционного финансового сектора.

«Криптовалюты становятся все более признанным классом активов <…>. Мы видим тенденцию, что всё больше глобальных банков и финансовых учреждений обращают внимание на криптовалюты», — заявил Сибберн.

Он отметил, что биржа также рассматривает возможность торговых операций не только на спотовом рынке криптовалют, но и с производными инструментами (деривативами), что может увеличить ее конкурентоспособность.

Сибберн добавил, что платформа будет доступна только институциональным инвесторам, таким как управляющие активами. Таким образом швейцарская фондовая биржа стремится занять место на рынке, на котором давно доминируют такие компании, как Binance,OKX и Coinbase, отмечает Financial Times.

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В настоящее время SIX управляет компанией по торговле криптодеривативами AsiaNext в Сингапуре в рамках совместного предприятия с японской SBI Group.

«Мы рассматриваем возможность сделать что-то подобное в Европе», — сказал Сибберн, добавив, что компания, принадлежащая 120 швейцарским и международным банкам, может и отказаться от развития данного направления.

Издание отмечает, что традиционные финансовые компании до сих пор в основном избегали создания торговых площадок для криптовалют из-за отсутствия четкого регулирования и опасений по поводу репутационных рисков.

Некоторые крупные компании, такие как Deutsche Boerse, Nomura и Standard Chartered, создали собственные криптобиржи, обычно отделенные от их основного бизнеса.

Однако CBOE Global Markets в этом году закрыла свою спотовую криптоплощадку, ссылаясь на отсутствие ясных правил регулирования. CME Group рассматривала возможность запуска торговли биткоином в мае, как сообщал FT, но их генеральный директор позже заявил, что у биржи нет текущих планов по этому вопросу.

Напомним

Одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотовых биржевых фондов на биткоин и эфириум в январе 2024 года вызвало всплеск розничных и институциональных инвестиций в эти активы и усилило надежды на то, что большее количество инвесторов захотят торговать монетами напрямую, напоминает издание.

Хотя цена биткоина, самой популярной криптовалюты в мире, упала до примерно $60 тысяч с рекордного максимума в $72 тысячи в начале этого года, она все же выросла на 40% за текущий год.