Курс биткоина поднялся выше $60 тысяч

Курс биткоина превысил $60 тыс. 17 сентября цена первой криптовалюты выросла с $57,7 тыс. до $60,3 тыс. За сутки актив подорожал на 4,6%, по данным CoinMarketCap.

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Причина роста крипторынка

Рынок оживился на фоне ожиданий снижения ставки ФРС — заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) состоится 17−18 сентября.

По состоянию на утро, 18 сентября, согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость первой криптовалюты составляет $60,513.

Ethereum (ETH) поднялся в цене за последние 24 часа на 3%, до $2,34 тыс.

BNB (BNB) от Binance и Toncoin (TON) подорожали на 1,1%, до $546 и $5,53 соответственно. Все остальные криптовалюты из топ-10 по капитализации показали рост от 1 до 4%.

Общая капитализация крипторынка выросла на 2,9%, до $2,08 трлн. Но суточный объем торгов сократился на 5,8% и составляет $62 млрд.

На фоне роста курсов криптовалют ликвидации на биржах превысили $27,5 млн, почти 70% из которых ($20 млн) пришлось на короткие позиции.