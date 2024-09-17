«Теневые резервы»: У россии нашли за границей валюты на $180 миллиардов

Пока западные страны договаривались о способах передать Украине часть замороженных резервов российского Центробанка, а полиция искала яхты и другое имущество российских олигархов в европейских странах, Кремлю удалось сколотить за рубежом новые резервы валюты размером с половину национального бюджета. Об этом пишет The Moscow Times.

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

С начала 2022 года российские резиденты накопили на иностранных счетах $180 млрд, подсчитал на основе статистики ЦБ рф научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.



В данных Центробанка по международной инвестиционной позиции россии эти деньги учтены в статьях «прочие инвестиции», «ссуды, займы, наличная валюта и депозиты», а также «прочая задолженность».

Скорее всего, «теневые резервы» представляют собой деньги крупных компаний-экспортеров, пишет Клюге: в 2022 году россия получила рекордные сырьевые доходы ($591,5 млрд) и рекордный в истории профицит платежного баланса ($227,4 млрд), который уменьшился в 2023 году, но остался значительным ($118,3 млрд). Валюта в таких объемах не попала ни на российские счета, ни в резервы находящегося под санкциями ЦБ.



Размер накопленной за рубежом «кубышки» равен половине российского федерального бюджета ($406 млрд), сопоставим со всем золотым запасом ЦБ ($188 млрд) и почти вдвое превышает его собственные валютные резервы. Хотя сам Центробанк отчитывается о наличии $613 млрд в ЗВР, включая $396 млрд иностранной валюты, на деле более $300 млрд заблокированы санкциями. А все, что есть у регулятора, — это около $100 млрд китайских юаней.

О «теневых резервах» известно очень мало, подчеркивает Клюге: загадкой остаются как страны, где они размещены, так и то, в какие валюты или активы они вложены. В статистике западных стран этих денег не видно, отмечает эксперт, а значит, скорее всего, валюта спрятана в странах, которые Кремль называет «дружественными». Это могут быть, например, Турция или Индия, имеющие большой торговый дефицит с россией ($3 млрд и $6 млрд в месяц соответственно).



В любом случае, эти деньги осели в форме депозитов или экспортных кредитов за пределами развитых экономик и главных глобальных финансовых центров, писали в апреле эксперты Международного валютного фонда (МВФ) и Банка международных расчетов.

«Теневые резервы» могли бы стать спасательным кругом для экономики в случае, если упадут цены на нефть, экспортные доходы сократятся, а притока валюты перестанет хватать для оплаты импорта, пишет Клюге. Впрочем, насколько они ликвидны и какую их часть можно завести в россию — остается неясным, признает эксперт: эти деньги могут включать, например, индийские рупии, которые россия получала в оплату за нефть, а затем столкнулась с невозможностью их вывести из Индии, либо потратить.



Основную часть «теневых резервов» россии удалось скопить в 2022 году, но и сейчас их размер продолжает медленно увеличиваться, следует из оценок Клюге.

Российский ЦБ объясняет это, в том числе, проблемами с платежами, с которыми столкнулся российский бизнес.

За январь-июль 2024 года, согласно статистике регулятора, российские компании нарастили иностранные активы на $44,6 млрд. Значительная часть этой суммы связана «с усложнением цепочек международных расчетов», из-за чего у бизнеса формируется «дебиторская задолженность» — то есть навес из вовремя не полученных средств, писал Центробанк в июле.