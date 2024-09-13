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13 сентября 2024, 18:38 Читати українською

Один из последних крупных потребителей в ЕС отказывается от российского газа

Компания Wien Energie GmbH, обеспечивающая энергией два миллиона человек в столице Австрии и ее окрестностях, заявила, что с 2025 года, впервые за последние десятилетия, откажется от российского газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Wien Energie GmbH, обеспечивающая энергией два миллиона человек в столице Австрии и ее окрестностях, заявила, что с 2025 года, впервые за последние десятилетия, откажется от российского газа.
Фото: freepik.com

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Компания получила 10 терават-часов альтернативных источников, что эквивалентно примерно 12% национального потребления, из Северной Африки, и других мировых поставщиков сжиженного природного газа.

«Из-за агрессивной войны России независимость от российского газа имеет решающее значение для безопасности поставок. Все домохозяйства, коммерческие клиенты и электростанции будут работать на нероссийском газе в 2025 году», — заявил руководитель финансового управления Вены Петер Ханке.

Хотя Wien Energie будет продолжать закупать газ через Центральноевропейский газовый терминал, в будущем она потребует от трейдеров подтверждения того, что поступающее в город топливо не происходит из России. Компания утверждает, что будет использовать сертификаты происхождения, которые защищены от подделок и базируются на технологии блокчейн.

По словам главного исполнительного директора Михаэля Штребля, компания также пообещала не повышать цены для конечных потребителей, даже если альтернативные источники стоят немного дороже российского газа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
akapello
akapello
13 сентября 2024, 19:14
#
Єззз!
Це та сама Австрія, яка у будь-якій ситуації намагалася тримати нейтралітет і баланс між сходом і заходом?
Здається, у теперішньому оскаженілому світі вже неможливо відсиджуватися у своєму затишному гніздечку під гаслом «Мене нічого не стосується, я все пересиджу».
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