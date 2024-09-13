Финляндия выделяет Украине новый пакет военной помощи на 118 миллионов евро

Президент Финляндии Александр Стубб принял решение о поставке дополнительного оборонного оборудования Украине по предложению правительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

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Стоимость нового пакета военной помощи оценивается примерно в 118 млн. евро. При этом общая сумма военной помощи, предоставленной Финляндией с начала большой войны, достигла 2,3 млрд. евро.

«Военная ситуация в Украине продолжает оставаться серьезной. Финляндия, как и обещала, продолжит оказывать материальную помощь. Наше сообщение нашим странам-партнерам состоит в том, что мы не должны сдаваться», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Подробности о содержании, сроках и способах доставки помощи не раскрываются из соображений безопасности.

Напомним

«Минфин» писал, что Великобритания объявила о выделении Украине не менее 600 млн фунтов стерлингов (более $780 млн) в поддержку в войне с РФ.

Кроме того, США выделяют Украине более $700 млн. $325 млн будут направлены на ремонт электросетей, $290 млн — на гуманитарную помощь населению, страдающему от вооруженной агрессии России, более $100 млн — на разминирование.