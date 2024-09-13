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13 сентября 2024, 12:38 Читати українською

Рада уже работает над налогообложением международных посылок — Гетманцев

Депутаты уже работают над законопроектом по отмене таможенных льгот для международных посылок. Об этом рассказал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в комментарии ЭП.

Депутаты уже работают над законопроектом по отмене таможенных льгот для международных посылок.
Фото: freepik.com

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«Мы не отказались от этой идеи. Планируем отменить льготу для посылок отдельным законопроектом. Пока он разрабатывается», — отметил Гетманцев.

Впрочем, когда именно этот законопроект может увидеть мир, неизвестно.

Напомним

Внесенный правительством на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 11416 о повышении налогов предусматривает отмену возможности ввоза на территорию Украины без уплаты НДС товаров в международных экспресс-отправлениях стоимостью до 150 евро.

То есть все отправления от юридических лиц (иностранных интернет-магазинов, маркетплейсов и т. п.) будут облагаться налогом, независимо от их стоимости.

Однако на прошлой неделе депутаты провалили голосование за доработанный законопроект № 11416-д. В первом чтении он набрал всего 224 голоса из 226 необходимых. Поэтому законопроект направили на повторное первое чтение.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
0
oldman54
oldman54
13 сентября 2024, 12:55
#
Потужная борьба
+
+79
nitrolog
nitrolog
13 сентября 2024, 13:19
#
Потужно та незламно…
а от про боротьбу контрабанди (де ходять мільярди) ані слова
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
13 сентября 2024, 15:23
#
Недавно ябко накрили :)
+
0
nitrolog
nitrolog
13 сентября 2024, 16:48
#
Навіть якщо це правда, то що змінилось?
просто не поділились з кимось, магазини як працювали так і працюють по старим схемам, поділились і їх залишили у спокої
+
0
Riojas
Riojas
13 сентября 2024, 13:53
#
Мне вот интересно, сколько стоит администрирование одной посылки с кабелем или чехлом для телефона за $1.99 ? Вот просто весь процесс от оценки до проведения платежа. Но зато так будет справедливо, платить будут все (кроме контрабандистов)
+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
13 сентября 2024, 13:59
#
Контрабандисты тоже платят, только не в бюджет, а десятину местному чину
+
+22
Riojas
Riojas
13 сентября 2024, 14:11
#
И при этом конечная цена у них дешевле. Теперь срежут 150 евро льготы с посылок и покупать что-то будет вообще бессмысленно (даже сейчас купить ноутбук за полторы тысячи и попасть на 500 долларов сборов? Смешно)
+
+9
bonv
bonv
13 сентября 2024, 15:29
#
Боротьба з народом України продовжується.
+
0
stariy07
stariy07
13 сентября 2024, 16:31
#
224 з необхідних 226 — це лише ???
+
0
3212242
3212242
13 сентября 2024, 16:52
#
Я регулярно замовляю речі зі США і мені норм платити податок від того, що 150 євро і вище, звикся. При ліміті в 45 чи скільки там євро я просто перестану замовляти. Запитання — наскільки більше податкових надходжень отримає бюджет в цьому випадку?
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