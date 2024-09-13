Рада уже работает над налогообложением международных посылок — Гетманцев

Депутаты уже работают над законопроектом по отмене таможенных льгот для международных посылок. Об этом рассказал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в комментарии ЭП.

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«Мы не отказались от этой идеи. Планируем отменить льготу для посылок отдельным законопроектом. Пока он разрабатывается», — отметил Гетманцев.

Впрочем, когда именно этот законопроект может увидеть мир, неизвестно.

Напомним

Внесенный правительством на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 11416 о повышении налогов предусматривает отмену возможности ввоза на территорию Украины без уплаты НДС товаров в международных экспресс-отправлениях стоимостью до 150 евро.

То есть все отправления от юридических лиц (иностранных интернет-магазинов, маркетплейсов и т. п. ) будут облагаться налогом, независимо от их стоимости.

Однако на прошлой неделе депутаты провалили голосование за доработанный законопроект № 11416-д. В первом чтении он набрал всего 224 голоса из 226 необходимых. Поэтому законопроект направили на повторное первое чтение.