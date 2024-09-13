Депутаты уже работают над законопроектом по отмене таможенных льгот для международных посылок. Об этом рассказал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в комментарии ЭП.
Рада уже работает над налогообложением международных посылок — Гетманцев
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«Мы не отказались от этой идеи. Планируем отменить льготу для посылок отдельным законопроектом. Пока он разрабатывается», — отметил Гетманцев.
Впрочем, когда именно этот законопроект может увидеть мир, неизвестно.
Напомним
Внесенный правительством на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 11416 о повышении налогов предусматривает отмену возможности ввоза на территорию Украины без уплаты НДС товаров в международных экспресс-отправлениях стоимостью до 150 евро.
То есть все отправления от юридических лиц (иностранных интернет-магазинов, маркетплейсов
Однако на прошлой неделе депутаты провалили голосование за доработанный законопроект № 11416-д. В первом чтении он набрал всего 224 голоса из 226 необходимых. Поэтому законопроект направили на повторное первое чтение.
Комментарии - 10
а от про боротьбу контрабанди (де ходять мільярди) ані слова
просто не поділились з кимось, магазини як працювали так і працюють по старим схемам, поділились і їх залишили у спокої