Больше всего новые авто покупают в Киеве и еще четырех областях

В августе 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области. Об этом сообщает Укравтопром.

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Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 58% августовских продаж новых легковых автомобилей.

Где больше всего покупали новые авто

За месяц в столице приобрели 2582 авто (на 31% больше, чем в прошлом).

В Киевской области был зарегистрирован 661 автомобиль (+47%).

Регистрацию Днепропетровской области получили 620 автомобилей (+33%),

во Львовской области — 449 (+53%),

в Одесской области — 425 (+36%).

Бестселлеры

Бестселлером августа на рынке новых авто Киева, Львовской и Одесской областей был Renault Duster.

В то же время, на Киевской Днепропетровской областях лидерская позиция принадлежала кроссоверу Toyota RAV-4.