В августе 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области. Об этом сообщает Укравтопром.
Больше всего новые авто покупают в Киеве и еще четырех областях
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Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 58% августовских продаж новых легковых автомобилей.
Где больше всего покупали новые авто
- За месяц в столице приобрели 2582 авто (на 31% больше, чем в прошлом).
- В Киевской области был зарегистрирован 661 автомобиль (+47%).
- Регистрацию Днепропетровской области получили 620 автомобилей (+33%),
- во Львовской области — 449 (+53%),
- в Одесской области — 425 (+36%).
Бестселлеры
Бестселлером августа на рынке новых авто Киева, Львовской и Одесской областей был Renault Duster.
В то же время, на Киевской Днепропетровской областях лидерская позиция принадлежала кроссоверу Toyota RAV-4.
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Источник: Минфин
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