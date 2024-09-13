Сегодня отключения света не прогнозируются

В пятницу, 13 сентября, отключения электроэнергии в Украине не прогнозируются. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

При этом в компании отметили, что необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться.

«Пожалуйста, не пользуйтесь мощными электроприборами в периоды пикового потребления: 6:00 — 10:00 и 16:00 — 22:00», — призвали энергетики.

Напомним

Вчера, 12 сентября, в Киеве, а также в ряде областей вернулись стабилизационные отключения электроэнергии.

Причина введения ограничений — снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.

Бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в холодную погоду зимой отключения света будут даже при условии, что реализуют все планы по ремонту объектов генерации.