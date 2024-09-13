В пятницу, 13 сентября, отключения электроэнергии в Украине не прогнозируются. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Сегодня отключения света не прогнозируются
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При этом в компании отметили, что необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться.
«Пожалуйста, не пользуйтесь мощными электроприборами в периоды пикового потребления: 6:00 — 10:00 и 16:00 — 22:00», — призвали энергетики.
Напомним
Вчера, 12 сентября, в Киеве, а также в ряде областей вернулись стабилизационные отключения электроэнергии.
Причина введения ограничений — снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.
Бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в холодную погоду зимой отключения света будут даже при условии, что реализуют все планы по ремонту объектов генерации.
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