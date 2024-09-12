Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три ключевых процентных ставки по итогам заседания в четверг, 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЕЦБ.

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Ставка по депозитам была снижена на 25 базисных пунктов и теперь она составляет 3,5%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию снижены до 3,65% и 3,9% соответственно.

Инфляция

Отмечается, что последние данные по инфляции в целом соответствуют ожиданиям, а последние прогнозы сотрудников ЕЦБ подтверждают предварительные прогнозы по инфляции.

По прогнозам персонала, общая инфляция будет составлять в среднем 2,5% в 2024 году, 2,2% в 2025 году и 1,9% в 2026 году, как и в июньских прогнозах.

Ожидается, что инфляция снова вырастет во второй половине этого года, частично из-за того, что предыдущие резкие падения цен на энергоносители выпадут из годовых показателей.

Инфляция должна снизиться до цели ЕЦБ (2%) во второй половине следующего года.

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Что касается базовой инфляции, прогнозы на 2024 и 2025 годы были несколько пересмотрены вверх, поскольку инфляция услуг была выше, чем ожидалось.

В то же время, ЕЦБ продолжает ожидать быстрого снижения базовой инфляции с 2,9% в этом году до 2,3% в 2025 году и 2,0% в 2026 году.

Рост экономики

В новых квартальных прогнозах ЕЦБ оценивает рост экономики в 0,8% в этом году — чуть ниже июньского прогноза в 0,9%.

Европейский регулятор также снизил прогноз на 2025 год с 1,4 до 1,3%, ссылаясь на «слабый вклад внутреннего спроса в течение следующих нескольких кварталов».