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10 сентября 2024, 18:13 Читати українською

Минфин вторую неделю подряд привлек более 20 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 10 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 20,31 млрд грн в эквиваленте, что на 0,17 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 20,48 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Министерство финансов 10 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 20,31 млрд грн в эквиваленте, что на 0,17 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 20,48 млрд грн.
Фото: НБУ

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

  • 581,18 млн грн под 14,63% с погашением 1 октября 2025 (на прошлой неделе ставка была 14,65%);
  • 5,07 млрд грн под 15,60% с погашением 5 июня 2026 (на прошлой неделе ставка была также 15,60%);
  • 5,23 млрд грн под 16,60% с погашением 24 ноября 2027 года (на прошлой неделе ставка была также 16,60%);
  • 351,06 млн грн под 16,90% с погашением 9 февраля 2028 (на прошлой неделе ставка была 16,89%);

В иностранной валюте:

  • $153,22 млн под 4,65% с погашением 25 сентября 2025 года (на прошлой неделе ставка была также 4,65%);
  • 61,16 млн. евро под 3,24% с погашением 4 сентября 2025 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
10 сентября 2024, 19:12
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Уряд України розглядає збільшення військового збору для фінансування армії, оскільки міжнародні партнери не надають коштів на Збройні сили України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним з прогнозів партнерів було, що війна буде тривати до літа 2024 року. Відповідно в бюджеті були заплановані військові витрати такими, якими вони зараз є. Але у нас триває мобілізація, дозаповнення вакансій в ЗСУ, це потребує більшого фінансування. Ми знаємо, що фінансування кожного нашого військового для бюджету вартує 1,2 млн гривень. Відповідно, коли ми добираємо людей, ми маємо збільшувати бюджет наших Збройних сил. Цифра в 500 млрд, яка озвучена і подана — це той дефіцит, який потрібен нашим Збройним силам до кінця цього року», — сказав прем'єр-міністр під час прес-конференції.
За його словами, в наступному році наш план має враховувати нові реалії, і саме в цьому напрямі нині триває дискусія з МВФ щодо подальшого фінансування.
«Партнери не дають кошти на Збройні сили, ми маємо фінансувати самостійно. Ми знаходимо ресурси як в запозиченнях на внутрішньому ринку, так і в інших фінансових інструментах. Але важливо, що Україна фінансує армію самостійно. І тому одним з джерел ми бачимо збільшення військового збору і питання справедливого розподілу військового збору в українському суспільстві. Це, власне, те, що подав Кабмін як пропозицію», — заявив Шмигаль.
Лапша на вуха від нелохів з непрофанами.
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