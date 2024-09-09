В «Дии» появились четыре новых военных облигации

Министерство цифровой трансформации добавило в «Дию» четыре новых выпуска военных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) с датами погашения с апреля 2025 года по июнь 2026 года, по традиции назвали их в честь оккупированных городов, поселков и территорий в Украине. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Какие облигации появились

В частности, облигации «Судак» с номинальной ставкой 16,24% годовых и датой выплаты 30 апреля 2025 года, «Гурзуф» — 15,25% и 4 июня 2025 года, «Лазурное» — 14,72% и 10 сентября 2025 года, «Джарилгач» — 15,47% и 10 июня 2026 года.

Минцифры напомнило, что с добавлением новых бумаг их общее количество в «Дии» выросло до 11. Сейчас там можно купить также выпуски с погашением 20 ноября 2024 (Аскания Нова), 15 января 2025 (Симферополь), 12 марта 2025 года («Макеевка»), 18 июня 2025 года («Евпатория»), 23 июля 2025 года («Джанкой»), 15 октября 2025 года («Керчь») и 28 января 2026 года («Бахчисарай»).

Посредниками выступают государственные «Сенс Банк» и «Укргазбанк», а также ICU, bond.ua и «Кинто».

Оборот ОВГЗ

На 6 сентября в обращении находятся ОВГЗ на общую номинальную сумму 1 трлн 677,30 млрд гривен. Наибольшая часть находится у коммерческих банков — 742,74 млрд грн и НБУ — 677,60 млрд грн, тогда как у юридических и физических лиц — их соответственно на 166,46 млрд грн и 63,52 млрд грн, у нерезидентов — на 26, 22 млрд грн, территориальных общин — 0,76 млрд грн.

С начала года физлица увеличили вложения в ОВГЗ на 11,89 млрд грн, тогда как в целом их объем в обращении вырос на 105,67 млрд грн. По данным «Расчетного центра», всего в Украине на 1 сентября этого года было почти 193 тыс. инвесторов по сравнению со 166,1 тыс. на начало года.

Нацбанк уточнил, что за январь-август этого года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах почти 319 млрд грн в эквиваленте: 232,96 млрд грн, $1 млрд 456,6 млн и EUR670,8 млн. На погашение ранее выпущенных облигаций за этот период направлено 133,94 млрд грн, $1 млрд 126,6 млн и EUR841,2 млн.