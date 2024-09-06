В столице замедлился рост цен в гривнах на новостройки

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 сентября 2024, 13:45 Читати українською

В столице замедлился рост цен в гривнах на новостройки

Рост гривневых цен на новостройки в Киеве выросли менее чем на 1%, с начала года — почти на 8%, до 67,5 тыс. грн. /кв. м. Об этом сообщил основатель M4U и соучредитель сервиса динамического ценообразования MAXIFY Владимир Даниленко, передает «Интерфакс-Украина».

Рост гривневых цен на новостройки в Киеве выросли менее чем на 1%, с начала года — почти на 8%, до 67,5 тыс.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рынок первичной недвижимости Киева летом продолжил стагнировать после значительного снижения активности спроса в конце весны на фоне мобилизационных процессов.

Средняя цена за август выросла по сравнению с июлем менее чем на 1%. Это самый маленький рост в месяц за последние три месяца. В целом средние цены с начала года выросли немногим менее чем на 8%, до 67,545 тыс. грн/кв. м", — сообщил он.

Согласно исследованию M4U, с начала года средняя цена в долларах США почти не изменилась, показывает колебания ±2%, что свидетельствует о том, что рост гривневых цен на рынке с начала года — не более чем эффект от изменения курса.

В августе основная корректировка цен наблюдалась в премиум-сегменте до 153,6 тыс. грн/кв.м. С

По словам Даниленко, прирост получен благодаря обновлению цен в нескольких проектах при стабильно низком удельном весе предложения в этом сегменте. Остальные классы первичного жилья показали колебания в размере +/- 1%, подтверждая гипотезу о сравнительно низкой ценовой динамике в течение последних месяцев.

Согласно исследованию, в первой половине августа динамика сделок начала восстанавливаться, из-за возврата на рынок части отложенного спроса, однако интенсивные обстрелы и возобновление длительных отключений электричества к концу месяца снова сыграли против рынка.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Abramon
Abramon
6 сентября 2024, 15:43
#
Ще все попереду і «злети» і падіння, але заморозка котлованів та зсування термінів введення нових скворєшніків поки виглядає, як невідворотній процес.
+
0
bonv
bonv
6 сентября 2024, 16:01
#
Франківськ-Львів активна забудова. Хороші варіанти ще пошукати.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами