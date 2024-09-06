В столице замедлился рост цен в гривнах на новостройки

Рост гривневых цен на новостройки в Киеве выросли менее чем на 1%, с начала года — почти на 8%, до 67,5 тыс. грн. /кв. м. Об этом сообщил основатель M4U и соучредитель сервиса динамического ценообразования MAXIFY Владимир Даниленко, передает «Интерфакс-Украина».

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Рынок первичной недвижимости Киева летом продолжил стагнировать после значительного снижения активности спроса в конце весны на фоне мобилизационных процессов.

Средняя цена за август выросла по сравнению с июлем менее чем на 1%. Это самый маленький рост в месяц за последние три месяца. В целом средние цены с начала года выросли немногим менее чем на 8%, до 67,545 тыс. грн/кв. м", — сообщил он.

Согласно исследованию M4U, с начала года средняя цена в долларах США почти не изменилась, показывает колебания ±2%, что свидетельствует о том, что рост гривневых цен на рынке с начала года — не более чем эффект от изменения курса.

В августе основная корректировка цен наблюдалась в премиум-сегменте до 153,6 тыс. грн/кв.м. С

По словам Даниленко, прирост получен благодаря обновлению цен в нескольких проектах при стабильно низком удельном весе предложения в этом сегменте. Остальные классы первичного жилья показали колебания в размере +/- 1%, подтверждая гипотезу о сравнительно низкой ценовой динамике в течение последних месяцев.

Согласно исследованию, в первой половине августа динамика сделок начала восстанавливаться, из-за возврата на рынок части отложенного спроса, однако интенсивные обстрелы и возобновление длительных отключений электричества к концу месяца снова сыграли против рынка.