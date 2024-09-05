Национальный банк вводит в обращение памятную монету «Сергей Параджанов», которая продолжает серию «Выдающиеся личности Украины». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ вводит в обращение новую памятную монету «Сергей Параджанов» (фото)
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Новая памятная монета выпускается в честь украинского и армянского кинорежиссера, сценариста и композитора Сергея Параджанова, являющегося одним из представителей волны украинского поэтического кино. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения художника.
Дизайн монеты
На аверсе на зеркальном фоне находится стилизованное изображение плода граната в разрезе его зерен. Представленный образ — это своеобразная аллюзия обнаженной души маэстро, в которой огромное место было отведено Украине, где он некоторое время жил и работал.
На реверсе монеты представлен стилизованный портрет Сергея Параджанова, а также мастерски созданный коллаж из фрагментов его работ, как отражение мира художника, его жизненного пути. Вверху над композицией надписи «СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ», «100».
Характеристики
- Монета номиналом в пять гривен изготовлена из серебра 925 пробы. Элемент отделки — патинирование.
- Тираж — до 7 500 штук.
- Диаметр — 33,0 мм.
- Масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г.
- Категория качества чеканки — специальный анциркулейтед.
- Группа — гладкая с углубленной надписью.
Где купить
Приобрести памятные монеты «Сергей Параджанов» можно будет с 10 сентября 2024 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банках-дистрибьюторах (Укргазбанк, Ощадбанк, Таскомбанк, Приватбанк, ПУМБ) по мере их отгрузки банкнотно-монетным двором НБУ.
Детальнее о реализации монет в банках-дистрибьюторах вы можете узнать на их официальных сайтах.
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