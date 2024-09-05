НБУ вводит в обращение новую памятную монету «Сергей Параджанов» (фото)

Национальный банк вводит в обращение памятную монету «Сергей Параджанов», которая продолжает серию «Выдающиеся личности Украины». Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Новая памятная монета выпускается в честь украинского и армянского кинорежиссера, сценариста и композитора Сергея Параджанова, являющегося одним из представителей волны украинского поэтического кино. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения художника.

Дизайн монеты

На аверсе на зеркальном фоне находится стилизованное изображение плода граната в разрезе его зерен. Представленный образ — это своеобразная аллюзия обнаженной души маэстро, в которой огромное место было отведено Украине, где он некоторое время жил и работал.

На реверсе монеты представлен стилизованный портрет Сергея Параджанова, а также мастерски созданный коллаж из фрагментов его работ, как отражение мира художника, его жизненного пути. Вверху над композицией надписи «СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ», «100».

Характеристики

Монета номиналом в пять гривен изготовлена из серебра 925 пробы. Элемент отделки — патинирование.

Тираж — до 7 500 штук.

Диаметр — 33,0 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г.

Категория качества чеканки — специальный анциркулейтед.

Группа — гладкая с углубленной надписью.

Где купить

Приобрести памятные монеты «Сергей Параджанов» можно будет с 10 сентября 2024 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банках-дистрибьюторах (Укргазбанк, Ощадбанк, Таскомбанк, Приватбанк, ПУМБ) по мере их отгрузки банкнотно-монетным двором НБУ.

Детальнее о реализации монет в банках-дистрибьюторах вы можете узнать на их официальных сайтах.