Минфин привлек более 20 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 3 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 20,48 млрд грн, что на 15,05 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,43 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

1,95 млрд грн под 14,65% с погашением 1 октября 2025;

4,14 млрд грн под 15,60% с погашением 5 июня 2026;

5,22 млрд грн под 16,60% с погашением 24 ноября 2027;

787,30 млн грн под 16,89% с погашением 9 февраля 2028 года.

В иностранной валюте:

$204,10 млн под 4,65% с погашением 25 сентября 2025 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.