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3 сентября 2024, 14:07 Читати українською

Рада провалила голосование по увеличению налогов

Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, которые должны были привлечь 30 млрд гривен в бюджет. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, которые должны были привлечь 30 млрд гривен в бюджет.

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По его словам, за соответствующее решение проголосовало только 224 депутата, из необходимого минимума в 226 голосов. Законопроект отправили на повторное первое чтение.

Предыстория

Напомним, что Кабинет министров одобрил и внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, предлагавший повысить налоги на общую сумму 140 миллиардов гривен до конца года.

Он предполагал, что дополнительные налоговые поступления от повышения акцизов на табак и горючее составят 16,9 млрд грн, еще 3,3 млрд грн должно поступить от внедрения акциза на сладкие напитки. Кроме того, планировалось повышение военного сбора и других поступлений на общую сумму 121,8 млрд. грн.

В то же время, предлагалось внести изменения в госбюджет на 2024 год, увеличив расходы на силы обороны и безопасности на 495,3 млрд грн. Кроме повышения налогов, профинансировать эту потребность Минфин предлагает за счет дополнительных поступлений от ОВГЗ на 220,1 млрд грн, еще 65,7 млрд грн планируют получить благодаря экономии расходов на обслуживание и погашение госдолга, а 75,8 млрд грн — за счет перевыполнения плана доходов госбюджета в первом полугодии 2024 года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+15
Smerch747
Smerch747
3 сентября 2024, 14:12
#
Поки не виключать колу — Голосувати не можна!
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
3 сентября 2024, 14:19
#
А як же ж «монобільшість»?
ааа, так, там же ж третина вже «тіхонєчко в лєс пішла», з баблом…
+
+45
EvilReptiloid
EvilReptiloid
3 сентября 2024, 14:43
#
Гарно працюють лобісти. Навіть сам найнезламніший хуцпогон не може своїм наказом відмінити товстенький конвертик в кишеню кожного народного обранця.
+
+60
gorobezus
gorobezus
3 сентября 2024, 14:58
#
Фамилии 224 в студию пожалуйста. Страна должна знать своих героев.
+
+70
zevs1
zevs1
3 сентября 2024, 14:58
#
Неужели есть вменяемые депутаты в Раде которые способны думать, и не исполнять команды тех, кто действует против Украинского народа, это Гетманцевв & Марченко.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
3 сентября 2024, 15:00
#
Проблема в том что там предусматривалось 30 млрд гривен , а сегодня проголосовали за другой закон где на армию добавили 500 ярдов , из них 125 млрд новых налогов . У нас 8 млн работающих , это по 16 тысяч с носа , или по 30 ки с семьи .

теперь задача с каждой украинской семьи отжать 30 ку гривен в год .
+
+15
Anatoll France
Anatoll France
3 сентября 2024, 15:03
#
Це не так багато як здається в середньму айтішник платить 60−70к податків в рік.
+
+105
Lamo
Lamo
3 сентября 2024, 15:17
#
Ти ж розповідав що айтішники годувальники країни.
60−70к грн на рік платить офіційно працюючий касир або вантажник або інший некваліфікований робітник майже на мінімальній ставці.
+
+30
Anatoll France
Anatoll France
3 сентября 2024, 15:57
#
Я не розповідал що айтішники годувальники країни. Але якщо ви почали то давайте перевіремо.

А те що у тебе так *** горить, це від того що ти невмієш рахувати без калькулятора? Так давай я тобі поможу, невіглас? мінімальна у нас в країні — 8к, ок, най буде 10к щоб тобі було легше рахувати. і податок на офф зп. — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 1,5%. Тобто тез спростимо для тебе до 20%.

Що ми маємо: 10 000 * 12 * 0,2 = 24 000грн. Про які 60−70к ти кажеш невіглас з дворовою освітою? Придбай калькулятор замість горілки хоч раз.

Висновок — ти обісрався. А айтішники — молодці.
+
+45
Hardlyworker
Hardlyworker
3 сентября 2024, 16:53
#
Не зовсім вірні розрахунки. Ви забули ще про ЄСВ, який платить роботодавець, а це 22% від 10000. Тому додайте ще 26400. Буде 50+. Але, якщо врахувати, що середня зп касира 15к, то вийде, що касир більше сплачує за айтішника податків.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
3 сентября 2024, 16:38
#
Потому что у айтишников есть мозги не давать себя грабить, в том числе и государству.
+
+15
3212242
3212242
3 сентября 2024, 16:55
#
Не применшуючи заслуг праці касирів чи вантажників — вони не генерують надходжень, а працюють на тому, що генерують такі галузі як ІТ.
+
+26
Sarevok
Sarevok
3 сентября 2024, 15:05
#
Неужели у найпотужнішіго лідора сучаності не хватило денег проплатить нужные голоса?
+
+30
SamBB
SamBB
3 сентября 2024, 16:41
#
Жадний, зараз підніме ставку і пропихнуть, як було з мобілізаційним законом.
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