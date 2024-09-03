Рада провалила голосование по увеличению налогов

Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, которые должны были привлечь 30 млрд гривен в бюджет. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По его словам, за соответствующее решение проголосовало только 224 депутата, из необходимого минимума в 226 голосов. Законопроект отправили на повторное первое чтение.

Предыстория

Напомним, что Кабинет министров одобрил и внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, предлагавший повысить налоги на общую сумму 140 миллиардов гривен до конца года.

Он предполагал, что дополнительные налоговые поступления от повышения акцизов на табак и горючее составят 16,9 млрд грн, еще 3,3 млрд грн должно поступить от внедрения акциза на сладкие напитки. Кроме того, планировалось повышение военного сбора и других поступлений на общую сумму 121,8 млрд. грн.

В то же время, предлагалось внести изменения в госбюджет на 2024 год, увеличив расходы на силы обороны и безопасности на 495,3 млрд грн. Кроме повышения налогов, профинансировать эту потребность Минфин предлагает за счет дополнительных поступлений от ОВГЗ на 220,1 млрд грн, еще 65,7 млрд грн планируют получить благодаря экономии расходов на обслуживание и погашение госдолга, а 75,8 млрд грн — за счет перевыполнения плана доходов госбюджета в первом полугодии 2024 года.