МВФ начинает пятый пересмотр программы EFF: Украина ожидает $1,1 миллиарда — Шмыгаль

Международный валютный фонд начинает миссию пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине этой осенью привлечь $1,1 млрд из программы помощи на $15,6 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Премьер обсудил начало работы миссии в беседе с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

«Обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Выделили прогресс в этом направлении. Украина системно работает с партнерами по обеспечению макрофинансовой стабильности. В частности, успешно реализует программу ЕС Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро», — рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что в разговоре также сосредоточились на вопросе конфискации российских активов, которые должны стать весомым ресурсом для поддержки Украины.

Напомним

28 июня Исполнительный совет МВФ одобрил четвертый пересмотр программы EFF.

График пересмотров программы МВФ

5-й пересмотр — в октябре 2024 года. Приблизительно на $1,1 млрд (835 млн СДР);

6-й пересмотр — в декабре 2024 года. Тоже примерно на $1,1 млрд (S835 млн СДР);

7-й пересмотр — с 1 марта 2025 года. Приблизительно на $0,9 млрд (684 млн СДР).

«Минфин» писал, что в начале июля МВФ опубликовал обновленный Меморандум для Украины. Фонд добавил Украине два новых структурных маяка. Сейчас выполнено 23 из 37 маяков (пять выполнены с опозданием).