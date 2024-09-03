У закарпатцев смогут отбирать землю и имущество: как хотят ускорить покрытие дорог 4G

Мобильные операторы смогут быстрее получать землю для строительства базовых станций. Но предложенный механизм позволяет принудительно изымать у частных и коммунальных владельцев землю и недвижимость в Закарпатской области. Соответствующий законопроект недавно был принят Парламентом и сейчас ждет подписи Президента.

Юристы говорят, что новый закон полностью меняет принципы изъятия имущества. При этом соответствующее решение владелец имущества даже не сможет оспорить в суде.

«Впоследствии такое изъятие активов может стать прецедентом и для других регионов, где власти захотят упростить процедуру отвода земель для развития цифровой инфраструктуры, ведь уже сейчас есть большое количество неработающих базовых станций связи, расположенных в пределах населенных пунктов на временно оккупированных территориях.

Новый закон создал возможности для массового изъятия земельных участков", — считает адвокат, управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько.

Его коллеги не исключают, что, при отсутствии контроля, может появиться новая схема: под прикрытием общественной необходимости начнут забирать у людей имущество и без насущной необходимости. Действительно ли такое возможно, — разбирался «Минфин».

Все ради сети

Кабмин подал законопроект № 9549 в Парламент еще в начале августа прошлого года. Но тогда документ отложили и вернулись к нему только в мае 2024 года — тогда профильный комитет наконец рекомендовал его к рассмотрению.

Документ должен был упростить процедуру землеотвода для мобильных операторов. В Национальной ассоциации адвокатов Украины говорят, что необходимость такого упрощения действительно существует.

По этому поводу можно вспомнить период, когда значительная часть базовых станций мобильной связи в Украине функционировала по факту нелегально — получить земельные участки под их размещение было почти невозможно. Сейчас в пояснительной записке к законопроекту говорится о более 2 400 неработающих

базовых станций, расположенных в пределах населенных пунктов на временно оккупированных территориях.

В целом в пояснительной записке к законопроекту № 9549 приводятся следующие аргументы относительно введения новых правил:

процедура выделения земельных участков занимает у поставщиков коммуникационных услуг много времени — от 6 до 18 месяцев;

процессы усложняются путаницей с границами участков и целевым назначением;

в Украине из-за войны сильно повреждены сети, поэтому для покрытия страны интернетом 4 поколения и мобильным широкополосным доступом к нему нужно в короткие сроки построить немало объектов.

Начать именно с Закарпатской области решили из-за массовой релокации туда бизнеса и переезда переселенцев. В доступе к интернету, в частности, нуждаются в модульных городках для ВПЛ в регионе. Но построенная цифровая инфраструктура будет снабжать связью и интернетом и жителей других регионов, в том числе и деоккупированных.

Операторы используют небольшие участки площадью 1−5 соток. Данный законопроект будет способствовать упрощению и ускорению процесса отвода земельных участков для инфраструктуры связи с 6 до 2−3 месяцев", — утверждают в Федерации работодателей Украины.​

Там ссылаются на прогнозы экспертов, согласно которым в течение следующих 24 месяцев после принятия документа покрытие основных дорог страны вырастет с 80 до 95%. Дополнительное покрытие 1 600 км автодорог 4G обеспечит связь для более 100 тысяч абонентов в отдаленных регионах и до 1 500 сел, где проживает около 600 тысяч человек.

По данным Минцифры, операторы планируют инвестировать $6 млрд в развертывание сетей в течение следующих 7 лет, что положительно повлияет и на экономику в целом. Согласно исследованию Международного общества телекоммуникаций, рост проникновения мобильных технологий на 1% способствует увеличению ВВП на душу населения на 0,06%. Всемирный банк подсчитал, что увеличение подключений к 4G на 10% обеспечивает экономический рост на 1,3%.

Главное нововведение документа — создание механизма принудительного изъятия земельных участков и недвижимости, которые «мешают» развитию цифровой инфраструктуры в Закарпатской области.

Отметим: во время военного положения государство и до принятия нового закона могло изымать у украинцев землю.

«В частности, для государственных или общественных нужд (например, строительство дорог, инфраструктурных объектов, объектов оборонного значения), если земля или имущество используются не по целевому назначению или с нарушением законодательства (например, незаконное строительство), в результате судебного решения о конфискации имущества, как наказание за определенные преступления», — объясняет Игорь Ясько.

Но, по его словам, до недавнего времени граждане и бизнес могли оспаривать такое изъятие имущества в суде. А новый закон лишил собственников такого права.

Впрочем, в проект «проскользнули» и довольно странные нормы. Скажем, как рассказал «Минфину» исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, было несколько пунктов, которые позволяли освобождать застройщиков от долгов перед территориальными общинами — паевые взносы участия, которые тянулись еще с 2020 года.

Таким образом застройщики, которые отказывались платить на обустройство детсадов и инфраструктуры возле построенных ими комплексов, могли уже никогда не платить. Даже если на руках у местной власти были решения судов в их пользу", — говорит Слобожан. Ассоциация обратилась к депутатам с просьбой изъять эту норму из проекта, и ее в результате убрали, — говорит Слобожан.

Как будут изымать землю и имущество

За что же в конце концов проголосовали депутаты?

По словам Игоря Ясько, разместить электронные коммуникационные сети можно будет следующим образом: взять землю в аренду или установить сервитут (право пользования земельным участком для определенных целей).

Владельцы сетей, вероятно, будут выбирать сервитут, ведь это позволит избежать проблем с соответствием планам застройки (которые за пределами городов обычно отсутствуют) и экологической оценке. Кроме того, плата за сервитут может быть меньше, чем аренда или даже земельный налог.

«Закон призван упростить поставщикам телекоммуникационных услуг порядок оформления права на использование земельных участков для размещения электронных коммуникационных сетей и инфраструктуры.

В частности, новым законом предусмотрена возможность установления земельных сервитутов для прокладки и эксплуатации сетей, использования земельных участков для размещения электронных коммуникационных сетей без изменения целевого назначения земельного участка.

Также прописана обязанность органов государственной власти и местного самоуправления осуществлять рассмотрение ходатайств о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков для развертывания и эксплуатации электронных коммуникационных сетей или их инфраструктуры в двухнедельный срок со дня представления такого обращения.

Такой же срок предусмотрен и для принятия соответствующими органами решений об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке одновременно с утверждением проектов землеустройства", — отметила Любовь Полишкевич, управляющий партнер юридической фирмы «Результат», руководитель практики земельного права и недвижимости.

По факту этим законом водится новый вид сервитута — право на развертывание и эксплуатацию электронных коммуникационных сетей и/или их инфраструктуры.

«Это означает, что могут быть установлены права третьих лиц на пользование земельными участками, у которых уже есть законные собственники. Причем срок установления такого сервитута — не менее 5 лет, — добавил Александр Игнатенко, адвокат и партнер-сооснователь адвокатского объединения «Стеллар Партнерс».

Если власти (на данном этапе — Закарпатская ОВА) утвердят тот или иной участок под размещение объекта цифровой инфраструктуры, они должны подготовить материалы по земельному участку или недвижимости и в течение 5 дней сообщить об этом владельцу.

«Письмо счастья» должно быть отправлено по почте по адресу зарегистрированного места жительства. При этом, даже если владельца на тот момент не будет дома, для запуска процедуры отчуждения достаточно отметки об отсутствии человека по адресу.

Сначала владельцу будет предложено продать имущество. Но покупка будет идти по оценочной, а не по рыночной стоимости — то есть может оказаться невыгодной для собственника. Если в течение 45 дней от него не будет получено согласие, власти могут принять решение о принудительном изъятии. Обжаловать решение в суде владельцы имущества не смогут. Уполномоченный BP по правам человека Дмитрий Лубинец назвал такие нормы нового закона шокирующими.

Схемы для Закарпатья. Остальным регионам — готовиться?

Новый закон активно критикуют правоведы.

«Знали ли те, кто это принимал, что такой подход является прямым нарушением статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что гарантирует право на справедливое судебное разбирательство? Или отныне можно пренебрегать правами человека на обжалование решений в суде?

Хочу напомнить и подчеркнуть, что, даже в условиях военного или чрезвычайного положения, право на обращение в суд за защитой своего нарушенного права не может быть ограничено (ст. 64 Конституции Украины)" — отметил Дмитрий Лубинец.

К проекту были замечания и у Главного юридического управления Рады. В его замечаниях четко сказано, что положения проекта не соответствуют Конституции Украины, в частности, статьям 41 (никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности незыблемо) и 55 (каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и должностных лиц), которые гарантируют право на собственность и право на судебную защиту.

«Сомнительный момент, на который обратило внимание Главное юридическое управление — это и делегирование Закарпатской областной военной администрации полномочий по принудительному отчуждению земли и недвижимости в Ужгородском районе во время военного положения.

Эти меры направлены на упрощение процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры, в частности, для строительства базовых станций мобильной связи вдоль автомобильных и железнодорожных путей. При этом новый закон позволяет Закарпатской ОВА принудительно отчуждать землю и имущество частной и коммунальной собственности без возможности обжалования таких решений в суде.

Это положение не соответствует Конституции Украины. Кроме того, это создает условия для совершения коррупционного правонарушения при принятии решений должностными лицами с целью получения земельных участков и размещения объектов недвижимости", — говорит Игорь Ясько.

Впрочем, по всей видимости, депутатов критические замечания не слишком поразили — они все равно проголосовали за скандальный проект.

По словам Ясько, хотя нормы нового закона касаются только Закарпатской области, механизм принудительного изъятия имущества может стать прецедентом и для других регионов.

«Поэтому принятие закона, с одной стороны, — это облегчение процесса отвода земли для развития цифровой инфраструктуры, что будет способствовать покрытию Украины мобильным интернетом и улучшению связи. С другой — возможность злоупотреблений, нарушение конституционных прав владельцев земельных участков, ограничение доступа к судебной защите», — отметил Ясько.

Законопроект отправлен на подпись Президенту. В то же время в Раду уже подано несколько постановлений об отмене закона. Также петиция с просьбой наложить вето на закон зарегистрирована на официальном сайте главы государства.