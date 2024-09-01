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1 сентября 2024, 9:02 Читати українською

США предоставит $800 млн на восстановление украинской энергетики — Свириденко

Во время визита в США министр экономики Юлия Свириденко сообщила о выделении пакета помощи для восстановления энергетики Украины на $800 миллионов. Об этом она написала в соцсети X (Twitter).

Во время визита в США министр экономики Юлия Свириденко сообщила о выделении пакета помощи для восстановления энергетики Украины на $800 миллионов.

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«Мы благодарны за поддержку в создании систем пассивной защиты, а также пакет финансирования в размере $800 миллионов для энергетического сектора. Во время этого визита мы предоставили список критического оборудования, необходимого для немедленного ремонта, созданный Кабинетом министров», — отметила Свириденко.

В пресс-службе Министерства уточнили, что $800 миллионов от США — это часть средств, объявленная на Берлинской конференции по восстановлению Украины, которые сейчас распределяются, пишет ЭП.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+75
godvinik
godvinik
1 сентября 2024, 9:26
#
Кошти американських платників податків ідуть прямо в руки українських олігархів на офшорний рахунок. Нічого відновлювати не будуть
+
0
seaman
seaman
1 сентября 2024, 10:30
#
А Безумну спросили? Может эти деньги сейчас нужны армии, а не на золотые парашюты для начальства Укрэнерго, Дтэка итд.
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