США предоставит $800 млн на восстановление украинской энергетики — Свириденко

Во время визита в США министр экономики Юлия Свириденко сообщила о выделении пакета помощи для восстановления энергетики Украины на $800 миллионов. Об этом она написала в соцсети X (Twitter).

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«Мы благодарны за поддержку в создании систем пассивной защиты, а также пакет финансирования в размере $800 миллионов для энергетического сектора. Во время этого визита мы предоставили список критического оборудования, необходимого для немедленного ремонта, созданный Кабинетом министров», — отметила Свириденко.

В пресс-службе Министерства уточнили, что $800 миллионов от США — это часть средств, объявленная на Берлинской конференции по восстановлению Украины, которые сейчас распределяются, пишет ЭП.