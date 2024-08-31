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31 августа 2024, 10:44 Читати українською

Mastercard помогла Укрзализныце адаптировать приложение для людей с нарушением зрения

Укрзализныця в партнерстве с Mastercard адаптировала приложение для людей с нарушениями зрения. Все инклюзивные элементы приложения были введены и протестированы в сотрудничестве с Access Lab (Лаборатория цифровой доступности). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрзализныця в партнерстве с Mastercard адаптировала приложение для людей с нарушениями зрения.

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Теперь со всеми элементами интерфейса приложения можно взаимодействовать с помощью голосового управления и озвучивания VoiceOver (iOS) и TalkBack (Android). Для этого все кнопки, переключатели, текстовые поля и другие интерактивные элементы были дополнены текстовыми метками, описывающими их функции.

«Вокзалы, поезда и все наши услуги должны быть максимально доступными для всех пассажиров. Мы системно идем к этому и сегодня выпустили обновление, которое позволит людям с нарушениями зрения покупать билеты на поезд, не выходя из дома и без посторонней помощи», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Среди прочего в приложении было добавлено озвучивание функций в процессе оплаты, в частности озвучку купленного билета и информации о поезде, на который купили билет, суммы оплаты и количества полученных «объятий».

Кроме базовой информации, также введено озвучивание динамической информации, например, описания блоков, сообщения о неправильном вводе данных и т. п.

Элементы интерфейса приложения теперь обладают оптимальной контрастностью, а текст не теряет четкости и верстки при его увеличении в настройках гаджета. Дополнительно были увеличены кликабельные зоны в интерактивных элементах приложения для более легкого взаимодействия с ними. Также в этом обновлении реализована темная тема приложения — один из самых популярных запросов пассажиров.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
31 августа 2024, 11:01
#
Хай Укрзалізниця знайде студента першого курса якій допоможе виправити баг з цінами на купейні квитки: вже десь місяць спостерігаю що в пошуку показує х2. Добре що хоч при бронюванні показує реальну ціну.
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