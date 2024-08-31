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31 августа 2024, 9:06 Читати українською

Ритейлеры увеличили расходы на 10-30% из-за проблем с электроснабжением

Операционные расходы мелкого ритейла на обеспечение автономного питания при отключении электроснабжения увеличиваются на 10−30% в зависимости от группы товара. Такую оценку дал LIGA.net глава ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

Операционные расходы мелкого ритейла на обеспечение автономного питания при отключении электроснабжения увеличиваются на 10−30% в зависимости от группы товара.

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Он пояснил, что у каждого предприятия есть «своя экономика создания прибавочной стоимости товара или услуги». Соответственно бизнесы нуждаются в разном объеме генерации.

«Магазин по продаже замороженных полуфабрикатов потребует гораздо больше энергии, чем, например, парикмахерская. Но в обоих случаях предприниматели распределят дополнительные расходы на топливо, обслуживание генератора на себестоимость продукции и услуги», — подчеркнул Соболь.

Как отметила владелица компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова, стоимость кВт, произведенного генератором, примерно вдвое больше, чем по коммерческому тарифу. В среднем — 20 грн/кВт-ч.

«Однако зависит от формата. Например, маленькому кафе, которое пользуется генератором малой мощности, работать днем может получиться даже дешевле, чем на централизованном электроснабжении. Но для больших заведений с кухней, высоким потоком людей подойдет мощный генератор на 100 кВт. И расходы будут больше», — указала Насонова.

По ее словам, некоторые из крупных сетей общепита делали подсчеты, согласно которым работать на генераторе более пяти-шести часов в день экономически неоправданно.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
31 августа 2024, 11:58
#
> Наприклад, маленькій кав’ярні, яка користується генератором малої потужності, працювати вдень може вийти навіть дешевше, ніж на централізованому електропостачанні.

Яким чином, якщо тариф від генератору 2х тариф від енергопостачальника? Це означає, що вони або економлять на якості послуг, або у них зменьшується кількість відвідувачів, наприклад через шум того самого генератору. По ітогу, все це все одно веде к зниженню прибутку.
+
0
bonv
bonv
31 августа 2024, 12:36
#
Кінцевий споживач — народ — за все заплатить.
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