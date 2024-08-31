Ритейлеры увеличили расходы на 10-30% из-за проблем с электроснабжением

Операционные расходы мелкого ритейла на обеспечение автономного питания при отключении электроснабжения увеличиваются на 10−30% в зависимости от группы товара. Такую оценку дал LIGA.net глава ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

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Он пояснил, что у каждого предприятия есть «своя экономика создания прибавочной стоимости товара или услуги». Соответственно бизнесы нуждаются в разном объеме генерации.

«Магазин по продаже замороженных полуфабрикатов потребует гораздо больше энергии, чем, например, парикмахерская. Но в обоих случаях предприниматели распределят дополнительные расходы на топливо, обслуживание генератора на себестоимость продукции и услуги», — подчеркнул Соболь.

Как отметила владелица компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова, стоимость кВт, произведенного генератором, примерно вдвое больше, чем по коммерческому тарифу. В среднем — 20 грн/кВт-ч.

«Однако зависит от формата. Например, маленькому кафе, которое пользуется генератором малой мощности, работать днем может получиться даже дешевле, чем на централизованном электроснабжении. Но для больших заведений с кухней, высоким потоком людей подойдет мощный генератор на 100 кВт. И расходы будут больше», — указала Насонова.

По ее словам, некоторые из крупных сетей общепита делали подсчеты, согласно которым работать на генераторе более пяти-шести часов в день экономически неоправданно.