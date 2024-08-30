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30 августа 2024, 14:56 Читати українською

Поляки могут не успеть продать Идея Банк в сроки, которые определил НБУ

Польский Getin Holding может не успеть продать Идея Банк в определенный Нацбанком срок, то есть до конца октября 2024 года. Об этом пишет издание Puls Biznesu, передает Liga.net.

Польский Getin Holding может не успеть продать Идея Банк в определенный Нацбанком срок, то есть до конца октября 2024 года.

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Условия продажи

НБУ обязал Getin Holding продать акции банка в течение шести месяцев, начиная с 29 апреля. В польском холдинге сетуют на сжатые сроки.

В середине мая Getin Holding начал искать инвестора, привлекая к процессу поиска международный инвестиционный банк Rothschild & Co.

Первые предложения поступили к концу июня. Сейчас потенциальные инвесторы завершают комплексную проверку (due diligence) банка. Однако есть опасения, что продажа может не завершиться к указанной НБУ дате.

«Мы надеемся, что продадим банк на конкурентных условиях», — сказал Петр Малковский, президент Getin Holding.

Он добавил, что надеется на понимание Национального банка Украины.

Кто может купить банк

На банк уже претендуют несколько покупателей, включая группу ТАС Сергея Тигипко, ПУМБ Рината Ахметова и Новой почта Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка, писал в конце июня украинский Forbes.

Идея Банк оценивается от $20 до $39 млн. Это уже третья попытка продажи банка после неудач из Dragon Capital и ПУМБ из-за пандемии и войны.

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Источник: Минфин
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