Национальный банк дает шесть месяцев Getin Holding на продажу его 100% доли в уставном капитале «Идея Банка», говорится в сообщении холдинга на Варшавской фондовой бирже. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Нацбанк дал полякам полгода на продажу «Идея Банка»
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Кроме того, требование получил основной владелец Getin Holding Лешек Чарнецкий, владеющий 44,98% акций «Идея Банка».
Как сообщалось, Нацбанк 27 марта 2023 признал небезупречной деловую репутацию и самого польского холдинга, и его основного владельца Чарнецкого. В связи с чем, в частности, украинский регулятор временно лишил Getin Holding права голоса по 100% акций «Идея Банка» и установил для холдинга и Чарнецкого годовой срок для устранения нарушения, а через год отказался вернуть холдингу право голоса.
«Идея Банк» (ранее — Плюс Банк) основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на начало марта 2024 года банк по размеру активов занимал 26-е место (11,01 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн грн.
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https://www.unian.ua/economics/finance/bankiri-shikuyut-derzhava-zhebrakuye-yak-pracyuyut-depozitni-sertifikati-nbu-12624720.html