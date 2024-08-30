Земельный банк проведет первые в Украине аукционы по аренде государственных сельхозземель

ООО «Государственный земельный банк» 30 августа объявило на Prozorro.Продажи о первых 16 аукционах по аренде государственных сельскохозяйственных земель. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

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Речь идет о земельных участках в Винницкой области общей площадью 1075 гектаров.

Согласно сообщению, до конца года ФГИУ планирует выставить на электронные торги около 100 тысяч гектаров государственных с/х земель в 20 областях Украины.

Площадь участков варьируется от 1 до 4000 га. Каждый земельный участок выставляется на онлайн-аукцион отдельным лотом.

Стартовая цена на аукционе составляет 12% от нормативно-денежной оценки земли.

Победитель получит право аренды сроком до 14 лет для однолетних насаждений или до 25 лет для многолетних, уплатив субарендную плату на год вперед.

Фонд рассчитывает получить до 1 млрд грн от аренды первых 100 000 га, а после того, как ему передадут все 800 000 га государственных земель, сумма может возрасти до 8 млрд грн.