Цены на дыни за неделю выросли на 44%

На текущей неделе в Украине отпускные цены на дыни выросли на 44% до 15−25 грн за килограмм. Об этом сообщает EastFruit.

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«Фермеры готовы отгружать дыни с поля по 15−25 гривен за килограмм, что в среднем на 44% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, а сезон их реализации подходит к концу», — говорится в сообщении.

По словам участников рынка, повышение цен связано, прежде всего, с последующим сокращением предложения культур.

В результате жаркой и засушливой погоды качество продукции ухудшается, а количество выборок местных хозяйств сокращается.

Производители утверждают, что торговая активность на рынке сейчас достаточно высока, что на фоне ограниченного предложения позволяет продавцам повышать отпускные цены.

Однако несмотря на существенное подорожание в данном сегменте, дыни сегодня в Украине в среднем на 20% дешевле, чем в аналогичный период в прошлом году.