Юань занял 53% в международных расчетах Китая

FT отмечает, что рост торговли, которая осуществляется в юанях, наблюдается после введения ограничений США на транзакции в долларах для россии.

Росту торговли также поспособствовали валютные своп-линии, которые Пекин открыл или продлил с Саудовской Аравией, Аргентиной и Монголией в 2023 г.

По данным Народного банка КНР, с 2022 г. новые клиринговые банки для юаня созданы также в Лаосе, Казахстане, Пакистане, Бразилии и Сербии.

Напомним

Юань занял четвертое место по объему международных платежей с долей 4,75% в июле 2024 г. Это на 0,13 п.п. больше, чем в июне.

На первом месте в статистике уверенно держится доллар, объем которого составил в июле 47,81%, увеличившись за месяц на 0,73 п.п.

На втором месте находится евро — 22,47%, на третьем — фунт стерлингов с долей 7%.

За год китайская валюта обогнала японскую йену, которая теперь находится на пятом месте с долей 3,62%. Объем доллара год назад равнялся 46,46%, евро — 24,42%, а фунта стерлингов — 7,63%.