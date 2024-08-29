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29 августа 2024, 14:16 Читати українською

Юань занял 53% в международных расчетах Китая

Использование юаня в трансграничных платежах Китая достигло рекорда в 53%, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Государственного валютного управления страны.

Использование юаня в трансграничных платежах Китая достигло рекорда в 53%, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Государственного валютного управления страны.
Фото: pixabay

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По данным отчета ведомства, за июль текущего года на валютном рынке Китая было зафиксировано транзакций на общую сумму 27,97 трлн юаней ($3,92 трлн).

Издание сообщает, что в отчете отражены трансграничные переводы, которые банки осуществляют от имени небанковских клиентов, и в основном представляют собой торговые расчеты.

Читайте: Доля юаня в международных расчетах в июле достигла почти 5%

FT отмечает, что рост торговли, которая осуществляется в юанях, наблюдается после введения ограничений США на транзакции в долларах для россии.

Росту торговли также поспособствовали валютные своп-линии, которые Пекин открыл или продлил с Саудовской Аравией, Аргентиной и Монголией в 2023 г.

По данным Народного банка КНР, с 2022 г. новые клиринговые банки для юаня созданы также в Лаосе, Казахстане, Пакистане, Бразилии и Сербии.

Напомним

Юань занял четвертое место по объему международных платежей с долей 4,75% в июле 2024 г. Это на 0,13 п.п. больше, чем в июне.

На первом месте в статистике уверенно держится доллар, объем которого составил в июле 47,81%, увеличившись за месяц на 0,73 п.п.

На втором месте находится евро — 22,47%, на третьем — фунт стерлингов с долей 7%.

За год китайская валюта обогнала японскую йену, которая теперь находится на пятом месте с долей 3,62%. Объем доллара год назад равнялся 46,46%, евро — 24,42%, а фунта стерлингов — 7,63%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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