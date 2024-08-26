Доля юаня в международных расчетах в июле достигла почти 5%

Юань занял четвертое место по объему международных платежей с долей 4,75% в июле 2024 г. Это на 0,13 п.п. больше, чем в июне, следует из данных SWIFT.

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На первом месте в статистике уверенно держится доллар, объем которого составил в июле 47,81%, увеличившись за месяц на 0,73 п.п.

На втором месте находится евро — 22,47%, на третьем — фунт стерлингов с долей 7%.

Стоит отметить, что объемы европейской и британской валюты за месяц, наоборот, уменьшились, в отличие от доллара и юаня, которые показывают рост. Так, в июне доля евро составляла 22,72%, а фунта стерлингов — 7,08%.

Годом ранее, в июле 2023 г., юань занимал пятое место в данной статистике, и его объем равнялся 3,06%.

За год китайская валюта обогнала японскую йену, которая теперь находится на пятом месте с долей 3,62%. Объем доллара год назад равнялся 46,46%, евро — 24,42%, а фунта стерлингов — 7,63%.