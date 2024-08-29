«Прозора Мережа»: В Украине тестируют новый платежный сервис, который будет работать на блокчейне

До конца года в Украине может появиться новый платежный сервис — проект «Прозора Мережа», к которому присоединились 11 банков из членов профильной ассоциации НАБУ, Rozetka и городское приложение «Киев цифровой». Об этом говорится в материале Forbes.

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В чем особенность

До конца года на украинском рынке может появиться новая система мгновенных платежей «Прозора Мережа», которая будет работать на блокчейне. Сейчас проект на стадии закрытого тестирования между участниками банками, говорит координатор проекта и руководитель комитета по ИТ и кибербезопасности в НАБУ Валерий Даниленко.

Его особенность — переводы между физлицами и оплата покупок в интернете или даже в офлайн-магазинах без посредства карточных платежных систем. В Украине сейчас доминируют платежи через банковские карты. 99,7% из них проходят через Visa и Mastercard.

Какие банки присоединились

Пока к инициативе присоединились 11 украинских банков, в основном небольших. Самые большие — ОТП, Южный и Кредит Днепр. Среди партнеров на сайте проекта указаны также Rozetka, сеть терминалов City24 и городское приложение «Киев Цифровой».

«План — привлечь 60−70% игроков банковского рынка, цель — охватить половину рынка P2P-переводов и 25−30% трансакций в e-commerce, говорят координаторы «Прозора Мережа».

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