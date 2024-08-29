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29 августа 2024, 10:02 Читати українською

«Прозора Мережа»: В Украине тестируют новый платежный сервис, который будет работать на блокчейне

До конца года в Украине может появиться новый платежный сервис — проект «Прозора Мережа», к которому присоединились 11 банков из членов профильной ассоциации НАБУ, Rozetka и городское приложение «Киев цифровой». Об этом говорится в материале Forbes.

До конца года в Украине может появиться новый платежный сервис — проект «Прозора Мережа», к которому присоединились 11 банков из членов профильной ассоциации НАБУ, Rozetka и городское приложение «Киев цифровой».
Фото: forbes.ua

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В чем особенность

До конца года на украинском рынке может появиться новая система мгновенных платежей «Прозора Мережа», которая будет работать на блокчейне. Сейчас проект на стадии закрытого тестирования между участниками банками, говорит координатор проекта и руководитель комитета по ИТ и кибербезопасности в НАБУ Валерий Даниленко.

Его особенность — переводы между физлицами и оплата покупок в интернете или даже в офлайн-магазинах без посредства карточных платежных систем. В Украине сейчас доминируют платежи через банковские карты. 99,7% из них проходят через Visa и Mastercard.

Какие банки присоединились

Пока к инициативе присоединились 11 украинских банков, в основном небольших. Самые большие — ОТП, Южный и Кредит Днепр. Среди партнеров на сайте проекта указаны также Rozetka, сеть терминалов City24 и городское приложение «Киев Цифровой».

«План — привлечь 60−70% игроков банковского рынка, цель — охватить половину рынка P2P-переводов и 25−30% трансакций в e-commerce, говорят координаторы «Прозора Мережа».

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Какой интерес банков

Промо мгновенные платежи, наработка клиентского опыта и снижение стоимости эквайринга, особенно при проведении микроплатежей (до 150 грн), говорит советник Независимой Ассоциации Банков Украины (НАБУ) Кирилл Чередниченко.

«Когда вы безналично платите проезд в метро или автобусе через карточные системы, для банка такие убыточные транзакции», — утверждает он.

«Прозора Мережа» будет предлагать вдвое более низкую комиссию (0,5%) на приеме платежей для бизнеса и бескомиссионные P2P-переводы. «Одна из причин успеха подобных локальных решений в Европе и мире, например PIX, — эквайринговая комиссия в 0,22% для торговца по сравнению от 1% до 2.2%, которые просят традиционные платежные системы», — говорит Чередниченко.

Источник: Минфин
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