Жилье для ВПЛ: В Украине представили государственную стратегию до 2027 года

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Что известно

Стратегия была разработана для усиления возможностей государства по решению жилищных вопросов внутренне перемещенных лиц.

Так, участники рабочей группы представили стратегические цели документа, каждая из которых имеет определенные задачи, пути их решения и ответственных за выполнение.

В их числе, в частности, создание единой информационно-аналитической системы для лучшего управления жилищными потребностями ВПЛ, повышение эффективности функционирования мест временного проживания, усиление координации действий органов власти при решении всех жилищных вопросов ВПЛ.

Читайте: ВПЛ смогут получить субсидию на аренду жилья. Подробности нового инструмента поддержки

Кроме того, представили концепцию социальной аренды жилья, компенсаций, а также пути расширения кредитно-инвестиционных программ для облегчения доступа внутренне перемещенных к жилью лиц.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Минсоцполитики вместе с международными партнерами и народными депутатами разработало новый инструмент государственной поддержки — субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Субсидия будет введена параллельно с выплатами на проживание:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн;

для других — 2 000 грн.

Кто сможет получить субсидию

Субсидию на аренду жилья будут назначать переселенцам, которые тратят на аренду более 30% совокупного дохода.

Расчет субсидии

Для расчета субсидии будут приниматься социальный норматив жилой площади: 13,5 квадратных метров на одного и 35 метров на семью и средний размер стоимости аренды (193,6 грн за квадратный метр по данным Госстата). Эту сумму скорректируют на региональный коэффициент стоимости аренды.

В то же время субсидией можно будет воспользоваться только при заключении официального договора с арендодателем. Типовое соглашение можно будет подписать в отделениях Пенсионного фонда или личном электронном кабинете на сайте ПФУ.