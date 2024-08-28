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28 августа 2024, 13:35 Читати українською

Цены на недвижимость в Украине могут вырасти на 3-5% к концу года — эксперт

Стоимость квадратного метра жилья в Украине, по прогнозам экспертов, может возрасти на 3−5% к концу 2024 года. Главными факторами удорожания являются рост цен на строительные материалы и электроэнергию, а также дефицит рабочей силы в строительной отрасли. Об этом сообщил СЕО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев.

Стоимость квадратного метра жилья в Украине, по прогнозам экспертов, может возрасти на 3−5% к концу 2024 года.
Фото: depositphotos

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Ситуация на рынке

«Рынок недвижимости в Украине испытывает значительное влияние из-за большой войны и экономической нестабильности. На себестоимость влияют многие факторы, среди которых — девальвация гривны, дефицит рабочей силы, значительное удорожание строительных материалов и электроэнергии», — отметил Мехтиев.

В комплексе, подчеркивает он, эти факторы создают сложные условия для строительной отрасли и заставляют девелоперов искать новые подходы по адаптации к рыночным условиям.

По словам Мехтиева, ENSO принимает ряд мер по оптимизации затрат и поддержанию конкурентоспособности в сложных экономических условиях.

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«Ключевыми стратегиями являются постоянная диверсификация поставщиков и переход с постоплаты на подписку. Эти шаги позволяют отчасти замедлить рост стоимости строительства», — добавляет СЕО компании.

Но несмотря на сложную ситуацию в отрасли, эксперт отмечает постепенное возобновление активности на рынке, особенно в относительно безопасных регионах на западе страны.

Мехтиев считает, что основными драйверами обновления отрасли могут стать коммерческая недвижимость, в том числе офисные помещения и складские комплексы, а также жилая недвижимость в пригородах и частные дома.

Он также добавляет, что потребители сейчас ориентируются не только на ценовую политику, но и на такие важные факторы, как безопасность, автономность и расположение недвижимости.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
0
sacha2222
sacha2222
28 августа 2024, 13:52
#
Смішно
+
0
korvin29
korvin29
28 августа 2024, 13:57
#
Это было бы хорошо. Подороже продам свою хату в Харькове, на меньшую сумму придется ипотеку брать при покупке квартиры в Европе.).).)
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
28 августа 2024, 14:00
#
В высотке где сейчас живу с начала войны уехало 50% жильцов. Никто из них за эти 2,5 года не вернулся — квартиры стоят закрытыми. За все это время в нашем доме купили лишь одну однокомнатную квартиру (в ней умерла бабушка), купил переселенец. Сейчас, как минимум 40% населения только и ждут одного — открытия границ, чтобы свалить навсегда… Кто будет покупать недвижимость?! Разве что только военные, у которых хорошая зарплата или их родственники за посмертные выплаты 15 миллионов грв…
+
0
bonv
bonv
28 августа 2024, 14:03
#
Не може, а вже зростають…
+
0
bonv
bonv
28 августа 2024, 14:04
#
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 августа 2024, 14:10
#
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+
0
Mini Mi
Mini Mi
28 августа 2024, 14:31
#
Та пишите только честно не «в Украине», а «на западной Украине», ну и чуток в Киеве. Потому что в других областях цены упали и расти и не планируют
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