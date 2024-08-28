Цены на недвижимость в Украине могут вырасти на 3-5% к концу года — эксперт

Стоимость квадратного метра жилья в Украине, по прогнозам экспертов, может возрасти на 3−5% к концу 2024 года. Главными факторами удорожания являются рост цен на строительные материалы и электроэнергию, а также дефицит рабочей силы в строительной отрасли. Об этом сообщил СЕО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев.

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Ситуация на рынке

«Рынок недвижимости в Украине испытывает значительное влияние из-за большой войны и экономической нестабильности. На себестоимость влияют многие факторы, среди которых — девальвация гривны, дефицит рабочей силы, значительное удорожание строительных материалов и электроэнергии», — отметил Мехтиев.

В комплексе, подчеркивает он, эти факторы создают сложные условия для строительной отрасли и заставляют девелоперов искать новые подходы по адаптации к рыночным условиям.

По словам Мехтиева, ENSO принимает ряд мер по оптимизации затрат и поддержанию конкурентоспособности в сложных экономических условиях.

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«Ключевыми стратегиями являются постоянная диверсификация поставщиков и переход с постоплаты на подписку. Эти шаги позволяют отчасти замедлить рост стоимости строительства», — добавляет СЕО компании.

Но несмотря на сложную ситуацию в отрасли, эксперт отмечает постепенное возобновление активности на рынке, особенно в относительно безопасных регионах на западе страны.

Мехтиев считает, что основными драйверами обновления отрасли могут стать коммерческая недвижимость, в том числе офисные помещения и складские комплексы, а также жилая недвижимость в пригородах и частные дома.

Он также добавляет, что потребители сейчас ориентируются не только на ценовую политику, но и на такие важные факторы, как безопасность, автономность и расположение недвижимости.