Налоговая «прописка»: как определиться со статусом и для чего это нужно

Если вы налоговый резидент Украины, то получить официальное подтверждение этому не сложно — соответствующая справка выдается в течение нескольких дней в письменной или электронной форме. Однако если вы, наоборот, не считаете себя налоговым резидентом Украины, то подтвердить это перед налоговой не так-то просто. Как это сделать рассказала адвокат, советник юридической фирмы TOTUM LF Яна Михайлюк.

Когда важно определиться с «налоговой пропиской»

В редких случаях определиться со статусом налогового резидента особенно важно. И вот почему:

Наличие зарубежных компаний в собственности . С 2022 года в Украине заработали нормы о контролируемых иностранных компаниях (КИК), которые распространяются на налоговых резидентов Украины. Поэтому если у вас есть компании за рубежом и вы не считаете себя налоговым резидентом Украины, тогда в ваших интересах подтвердить этот факт и не выполнять нормы украинского законодательства о КИК. Если источник ваших доходов находится за границей , но Украина может претендовать на его обложение, считая вас своим налоговым резидентом.

Как процедуру смены «налоговой прописки» видит наша ГНС

Распространено толкование ГНС, что для потери статуса налогового резидента необходимо пройти ряд долгих и сложных шагов, как:

получение права на долгосрочное проживание в другой стране,

прекращение регистрации ФЛП, увольнение с занимаемых должностей,

урегулирование всех обязательств (алименты, штрафы, долги),

представление так называемой «нулевой» декларации физлица об имущественном положении и доходах не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду на постоянное место жительства (п. 179.3 НКУ),

получение справки об отсутствии налоговых обязательств в ГНС,

снятие с регистрации места жительства,

проставление штампа в паспорте для выезда за границу «Постоянное проживание в (название страны)», проставляемое дипломатическим учреждением Украины, или штамп «Оформлен выезд на постоянное проживание в (название страны)», проставляемый органами ДМС,

постановка на консульский учет в новой стране постоянного жительства.

Что говорят суды

Однако судебная практика свидетельствует о другом. В частности, то, что для подтверждения статуса налогового резидента необходимо подтвердить факты, с которыми нормы НКУ связывают наличие или отсутствие статуса налогового резидента.

Для начала важно определиться отвечает ли лицо критериям, необходимым для потери налогового президентства:

Место жительства — пребывание на территории иностранного государства более 183 дней в году, наличие места постоянного проживания в иностранном государстве и снятие с регистрации места жительства в Украине.

Такие факты можно подтвердить следующими доказательствами:

данные пограничной службы о выезде за границу,

наличие места жительства за границей (наличие жилья в собственности, наличие долгосрочной аренды),

информация из ЕГДР о снятии с регистрации места жительства в Украине.

Центр жизненных интересов — подразумеваются как личные, так и экономические интересы.

С точки зрения личных интересов важно учесть, где постоянно проживают члены семьи, в первую очередь, несовершеннолетние дети, где лицо ведет определенную социальную активность.

С точки зрения экономических интересов — где находится основной источник доходов лица (например, трудоустройство в иностранной компании, ведение личной предпринимательской деятельности, владение иностранной компанией, владение другими активами и т. п. ).

Также важно отсутствие регистрации как физического лица-предпринимателя в Украине, поскольку это считается достаточным основанием для определения центра жизненных интересов в Украине.

Гражданство как основание для определения статуса налогового резидентства учитывается только в случае, если резидентский статус нельзя определить по предварительным критериям.

Так, по делу № 520/22616/21 административные суды пришли к выводу, что истец потерял статус налогового резидента Украины на основании следующих фактических обстоятельств:

место постоянного жительства истца находится в Израиле (подтверждается отметкой о взятии на консульский учет, содержащейся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу),

в этой же стране находится и часть семьи истца,

жилье истца находится в Израиле (подтверждается договором аренды),

Проведение предпринимательской деятельности осуществляется на территории Израиля (подтверждается соглашением о предоставлении услуг и т. п. ).

В результате в постановлении Второго апелляционного административного суда от 5 октября 2022 г. отмечается, что ГНС должна предоставить индивидуальную налоговую консультацию (ИПК) с ответом на вопрос, налоговым резидентом которого государства в определенный период будет считаться физическое лицо, с учетом выводов изложенных в мотивировочной части решения суда.

В открытии кассационного производства по этому делу отказано определением Верховного Суда от 09 ноября 2022 года (производство № К/990/30902/22), поэтому указанное решение апелляционного суда оставлено в силе.

Читайте также: Международный обмен данными о счетах в банках: чем грозит украинским беженцам

Что предпринять для определения налоговой «прописки»

Итак, какие шаги следует предпринять уже сегодня, учитывая судебную практику, чтобы определиться со статусом налогового резидента уже сегодня:

1. Проанализировать свою текущую жизненную ситуацию:

проживаете ли в другой стране более 183 дней и имеете право на долгосрочное проживание в этой стране,

имеете право на долгосрочное пользование жильем в другой стране (собственность или долгосрочная аренда),

или ваша семья проживает с вами более 183 дней в этом иностранном государстве,

или у вас нет зарегистрированного ФЛП в Украине,

получаете ли доходы в иностранном государстве (трудоустроены в иностранной компании или имеете собственный бизнес за рубежом и т. п. ).

2. Обратиться в ГНС с запросом на предоставление индивидуальной налоговой консультации (ИПК) относительно своего резидентского статуса.

В случае получения неудовлетворительного ответа (большая возможность получить ответ в виде цитирования норм НК Украины) обратиться в суд с иском об обжаловании полученной ИПК и установлении в судебном порядке утраты статуса налогового резидента через признание этой консультации незаконной и фиксации в мотивировочной части решения суда необходимых фактов.