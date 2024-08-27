Стартовала регистрация производителей на участие в программе «Национальный кешбек»

Начиная с 24 августа, украинские производители могут подавать заявки на участие в программе «Национальный кешбек» через портал «Дия». Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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Условия программы

Согласно условиям программы кешбек будет предоставляться на любые потребительские товары украинского производства за исключением подакцизных товаров. В частности, и на лекарства украинского производства.

Участие производителей в программе добровольно, следовательно, кешбек будет предоставляться не на все товары, а на те, которые будут представлены производителем для участия в программе.

Как стать участниками программы

1) Войти на портал diia.gov.ua;

2) Перейти в раздел «Бизнес», затем — «Предпринимательство» и выбирать услугу «Перечень производителей и товаров украинского происхождения»;

3) Авторизоваться электронной подписью;

4) Ознакомиться с условиями программы;

5) Подгрузить файл с перечнем товаров и информацией о каждой позиции:

полное название

короткое название

EAN — уникальный штрих-код товара украинского производства, присваиваемый каждому товару для идентификации;

брендовое название

6) Подписать заявление электронной подписью;

Для торговых сетей регистрация в программе стартует со среды — 28 августа.

Что нужно продавцам

Подать заявку на присоединение к Перечню украинских производителей через портал Дия.

Нужно зайти в раздел «Бизнес», затем — «Предпринимательство» и выбрать список продавцов.

Заполнить форму и указать данные о предприятии.

К заявке нужно добавить:

список комбинаций фискального номера РРО с перечнем комбинаций MerchantID+TerminalID список адресов, где продается товар банк сайт бренд

Проверить заявление, подписать электронную подпись.

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«Этот шаг будет способствовать детенизации экономики, ведь присоединиться к программе смогут только те сети, которые работают легально и платят налоги. В программе могут участвовать торговые сети и магазины, в том числе онлайн-магазины, которые находятся на общей системе налогообложения и принимают платежные карты для расчетов. Также продавцу нужно настроить РРО, чтобы фискальный чек содержал штрих-код товара», — отметила заместитель Министра Надежда Бигун.

Как получить кешбек

Программа предусматривает получение потребителями компенсации в размере 10% от стоимости приобретенных ими украинских товаров.

Чтобы получать кешбек, потребителям нужно в банках, карточками которых человек пользуется, дать согласие на передачу информации об оплатах в присоединившихся к программе магазинах. А также в одном из банков открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в приложении или отделении.

Затем в мобильном приложении «Дия» выбрать услугу «Национальный кешбек», где нужно указать специальную карточку, на которую будет ежемесячно засчитываться кешбек.