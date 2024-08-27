Начиная с 24 августа, украинские производители могут подавать заявки на участие в программе «Национальный кешбек» через портал «Дия». Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
Стартовала регистрация производителей на участие в программе «Национальный кешбек»
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Условия программы
Согласно условиям программы кешбек будет предоставляться на любые потребительские товары украинского производства за исключением подакцизных товаров. В частности, и на лекарства украинского производства.
Участие производителей в программе добровольно, следовательно, кешбек будет предоставляться не на все товары, а на те, которые будут представлены производителем для участия в программе.
Как стать участниками программы
1) Войти на портал diia.gov.ua;
2) Перейти в раздел «Бизнес», затем — «Предпринимательство» и выбирать услугу «Перечень производителей и товаров украинского происхождения»;
3) Авторизоваться электронной подписью;
4) Ознакомиться с условиями программы;
5) Подгрузить файл с перечнем товаров и информацией о каждой позиции:
- полное название
- короткое название
- EAN — уникальный штрих-код товара украинского производства, присваиваемый каждому товару для идентификации;
- брендовое название
6) Подписать заявление электронной подписью;
Для торговых сетей регистрация в программе стартует со среды — 28 августа.
Что нужно продавцам
Подать заявку на присоединение к Перечню украинских производителей через портал Дия.
Нужно зайти в раздел «Бизнес», затем — «Предпринимательство» и выбрать список продавцов.
- Заполнить форму и указать данные о предприятии.
- К заявке нужно добавить:
- список комбинаций фискального номера РРО с перечнем комбинаций MerchantID+TerminalID
- список адресов, где продается товар
- банк
- сайт
- бренд
- Проверить заявление, подписать электронную подпись.
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«Этот шаг будет способствовать детенизации экономики, ведь присоединиться к программе смогут только те сети, которые работают легально и платят налоги. В программе могут участвовать торговые сети и магазины, в том числе онлайн-магазины, которые находятся на общей системе налогообложения и принимают платежные карты для расчетов. Также продавцу нужно настроить РРО, чтобы фискальный чек содержал штрих-код товара», — отметила заместитель Министра Надежда Бигун.
Как получить кешбек
Программа предусматривает получение потребителями компенсации в размере 10% от стоимости приобретенных ими украинских товаров.
Чтобы получать кешбек, потребителям нужно в банках, карточками которых человек пользуется, дать согласие на передачу информации об оплатах в присоединившихся к программе магазинах. А также в одном из банков открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в приложении или отделении.
Затем в мобильном приложении «Дия» выбрать услугу «Национальный кешбек», где нужно указать специальную карточку, на которую будет ежемесячно засчитываться кешбек.
Максимальный объем кешбека — 3 тыс. грн. в месяц. Средства кешбека граждане смогут расходы на оплату услуг, в частности, коммунальных и медицинских, приобретение военных облигаций, сделать донат в поддержку вооруженных сил
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