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27 августа 2024, 13:47 Читати українською

Стартовала регистрация производителей на участие в программе «Национальный кешбек»

Начиная с 24 августа, украинские производители могут подавать заявки на участие в программе «Национальный кешбек» через портал «Дия». Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Начиная с 24 августа, украинские производители могут подавать заявки на участие в программе «Национальный кешбек» через портал «Дия».
Фото: depositphotos

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Условия программы

Согласно условиям программы кешбек будет предоставляться на любые потребительские товары украинского производства за исключением подакцизных товаров. В частности, и на лекарства украинского производства.

Участие производителей в программе добровольно, следовательно, кешбек будет предоставляться не на все товары, а на те, которые будут представлены производителем для участия в программе.

Как стать участниками программы

1) Войти на портал diia.gov.ua;

2) Перейти в раздел «Бизнес», затем — «Предпринимательство» и выбирать услугу «Перечень производителей и товаров украинского происхождения»;

3) Авторизоваться электронной подписью;

4) Ознакомиться с условиями программы;

5) Подгрузить файл с перечнем товаров и информацией о каждой позиции:

  • полное название
  • короткое название
  • EAN — уникальный штрих-код товара украинского производства, присваиваемый каждому товару для идентификации;
  • брендовое название

6) Подписать заявление электронной подписью;

Для торговых сетей регистрация в программе стартует со среды — 28 августа.

Что нужно продавцам

Подать заявку на присоединение к Перечню украинских производителей через портал Дия.

Нужно зайти в раздел «Бизнес», затем — «Предпринимательство» и выбрать список продавцов.

  • Заполнить форму и указать данные о предприятии.
  • К заявке нужно добавить:
  1. список комбинаций фискального номера РРО с перечнем комбинаций MerchantID+TerminalID
  2. список адресов, где продается товар
  3. банк
  4. сайт
  5. бренд
  • Проверить заявление, подписать электронную подпись.

Читайте: Коммерческие банки будут приобщаться к госпрограмме «Национальный кешбек» — банкир

«Этот шаг будет способствовать детенизации экономики, ведь присоединиться к программе смогут только те сети, которые работают легально и платят налоги. В программе могут участвовать торговые сети и магазины, в том числе онлайн-магазины, которые находятся на общей системе налогообложения и принимают платежные карты для расчетов. Также продавцу нужно настроить РРО, чтобы фискальный чек содержал штрих-код товара», — отметила заместитель Министра Надежда Бигун.

Как получить кешбек

Программа предусматривает получение потребителями компенсации в размере 10% от стоимости приобретенных ими украинских товаров.

Чтобы получать кешбек, потребителям нужно в банках, карточками которых человек пользуется, дать согласие на передачу информации об оплатах в присоединившихся к программе магазинах. А также в одном из банков открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в приложении или отделении.

Затем в мобильном приложении «Дия» выбрать услугу «Национальный кешбек», где нужно указать специальную карточку, на которую будет ежемесячно засчитываться кешбек.

Максимальный объем кешбека — 3 тыс. грн. в месяц. Средства кешбека граждане смогут расходы на оплату услуг, в частности, коммунальных и медицинских, приобретение военных облигаций, сделать донат в поддержку вооруженных сил и т. д.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
27 августа 2024, 13:59
#
Увлекательно .
+
+30
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
27 августа 2024, 14:06
#
Космолот вже зареєструвався?
+
0
torn
torn
27 августа 2024, 15:33
#
«В программе могут участвовать торговые сети и магазины, в том числе онлайн-магазины, которые находятся на общей системе налогообложения» — ФОПы идут мимо? Спасибо, Юля, за инициативы, теперь все понятно, ФОПам военный налог, сетям кешбек — «справедливо».
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
27 августа 2024, 15:55
#
А як ти це собі уявляєш? ФОП дає чек? Якщо дає, то не фіскальний, якщо фіскальний, то фіктивний. Як відшкодовувати? Це ж кешбек не на все для всіх, а лиш на обрані товари. Це про рибку і про ялинку.
+
0
zevs1
zevs1
27 августа 2024, 16:12
#
Лохотрон
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
27 августа 2024, 16:43
#
Что ж, первый сезон киножурнала «Хочу всё знать» на старте)
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