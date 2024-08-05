Туристическая отрасль за полгода уплатила более 1,2 миллиарда гривен налогов (инфографика)

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Уплата налогов

«За два квартала 2024 года представители туротрасли Украины уплатили в бюджет 1 млрд 251 млн 31 тыс. грн. Это почти на четверть больше, чем в 2021 году, когда в казну было уплачено 1 млрд 88 млн 945 тыс. грн налогов. В прошлом году за первое полугодие поступило 897 млн 848 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в первом полугодии общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью по сравнению с тем же периодом 2023 года, выросло на 13%. Количество юридических лиц увеличилось на 4%, а физических — на 17%.

Если сравнивать этот показатель с аналогичным периодом 2021 года, количество налогоплательщиков этого вида деятельности уменьшилось на 27%. Юридических лиц стало меньше на 43%, а физических — на 21%.

Кто заплатил больше всего

Наибольшая доля поступлений в госбюджет — 808,9 млн грн, или 65%, уплачена гостиницами (в 2023 году — 569,8 млн грн, в 2021 году — 665,4 млн грн).

Значительно выросли налоговые поступления от деятельности туристических операторов — до 164,7 млн против 88,3 млн грн за аналогичный период в прошлом году (в 2021 году — 106 млн грн).

Также выросли налоговые поступления и от деятельности туристических агентств — 102,6 млн грн (в прошлом году — 81,2 млн грн, в 2021 году — 100,4 млн грн).

По словам главы ГАРТ Марьяны Олеськив, одним из факторов увеличения суммы налоговых поступлений, кроме инфляционных процессов, является увеличение туристических потоков внутри страны.