Банки Грузии начали отклонять переводы через российскую «Золотую корону» после санкций США

Несколько грузинских банков прекратили сотрудничество с системой денежных переводов «Золотая корона» после введения санкций в отношении одного из разработчиков. Об этом пишет moscowtimes.

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Детали

«Пользователи сообщают, что TBC Bank вообще убрал вкладку „Золотая корона“ из своего приложения, сервис Rico не выдаёт ранее отправленные платежи, а „Bank of Georgia“ отклоняет переводы. Банк „Credo“ пока принимает», — сообщает телеграм-канал «Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия».

Официальной информации о запрете платежной системы на территории Грузии не объявлялось «Золотая корона» является лидером по числу денежных переводов из россии в Грузию.

Напомним

Накануне Минфин США ввел санкции в отношении трех российских компаний финансового сектора — «Атол», «Диасофт» и Центр финансовых технологий (ЦФТ). С последним тесно связана «Золотая корона». Эта популярная платежная система раньше входила в группу ЦФТ. Центр ее создал и, связанная с ним компания «ЦФТ-Сервис» владела оператором «Золотой короны», РНКО «Платежный центр».

ЦФТ разрабатывал программное обеспечение для «Золотой короны», в том числе мобильное приложение, как указано на сайте ее оператора.

Компания на своем сайте среди оказываемых услуг указывает поддержку взаимодействия с «Золотой Короной» в части работы с картами и денежными переводами, в том числе формирование реестра транзакций и передачу его в операционно-клиринговый центр платежной системы и банка. Это позволяет обслуживать карты платежной системы в банках и осуществлять переводы.