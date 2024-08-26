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26 августа 2024, 9:22 Читати українською

Банки Грузии начали отклонять переводы через российскую «Золотую корону» после санкций США

Несколько грузинских банков прекратили сотрудничество с системой денежных переводов «Золотая корона» после введения санкций в отношении одного из разработчиков. Об этом пишет moscowtimes.

Несколько грузинских банков прекратили сотрудничество с системой денежных переводов «Золотая корона» после введения санкций в отношении одного из разработчиков.

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Детали

«Пользователи сообщают, что TBC Bank вообще убрал вкладку „Золотая корона“ из своего приложения, сервис Rico не выдаёт ранее отправленные платежи, а „Bank of Georgia“ отклоняет переводы. Банк „Credo“ пока принимает», — сообщает телеграм-канал «Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия».

Официальной информации о запрете платежной системы на территории Грузии не объявлялось «Золотая корона» является лидером по числу денежных переводов из россии в Грузию.

Напомним

Накануне Минфин США ввел санкции в отношении трех российских компаний финансового сектора — «Атол», «Диасофт» и Центр финансовых технологий (ЦФТ). С последним тесно связана «Золотая корона». Эта популярная платежная система раньше входила в группу ЦФТ. Центр ее создал и, связанная с ним компания «ЦФТ-Сервис» владела оператором «Золотой короны», РНКО «Платежный центр».

ЦФТ разрабатывал программное обеспечение для «Золотой короны», в том числе мобильное приложение, как указано на сайте ее оператора.

Компания на своем сайте среди оказываемых услуг указывает поддержку взаимодействия с «Золотой Короной» в части работы с картами и денежными переводами, в том числе формирование реестра транзакций и передачу его в операционно-клиринговый центр платежной системы и банка. Это позволяет обслуживать карты платежной системы в банках и осуществлять переводы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
26 августа 2024, 9:26
#
Доки американський фрайд чікен в грузинське гузно не копне — не почухаються
+
+15
Rubi0
Rubi0
26 августа 2024, 9:55
#
Грузины просто пошли путем который кстати предлагал Зеленский на выборах, просто обнести забором мятежный регион и жить дальше. При этом на беглых россиянах они уже заработали десятки млрд долларов, а Абхазы глядя на это сами задумались нафиг им та независимость.
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