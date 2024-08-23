В Какую Криптовалюту Инвестировать на Фоне Мировой Экономической Нестабильности

Финансовый специалист Рональд Сурц предсказывает глобальный крах фондового рынка. Хотя он советует выводить средства с бирж, другие эксперты считают, что лучше всего искать убежище в криптовалютах. Учитывая, что экономический кризис в США влияет и на другие части мира, президент MicroStrategy Майкл Сэйлор, прогнозирует, что через несколько лет Биткоин будет стоить $50 млн.

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Таким образом, в условиях роста опасений из-за возможной рецессии в Соединенных Штатах многие рассматривают цифровые валюты как активы-убежище. Однако в какую криптовалюту инвестировать? В статье приведены монеты, чей потенциал высоко оценивают аналитики.

Рынок криптовалют: перспективные токены

Pepe Unchained — решает проблему масштабируемости и высоких комиссий Ethereum с помощью собственного блокчейна. Crypto All-Stars — экосистема, объединяющая мемные монеты для максимизации вознаграждений. Base Dawgz — многоцепочная монета с механикой Share-to-Earn («делись контентом и зарабатывай»). Meme Games — инвесторы могут выигрывать предпродажные бонусы, участвуя в гонках мем-коинов. Биткоин — первая в мире криптовалюта, выпущенная в 2009 году и до сих пор занимающая лидирующее место на рынке. Toncoin — один из самых быстрых блокчейнов первого уровня в мире. Ethereum — вторая по популярности цифровая валюта по рыночной капитализации и ведущая платформа для разработки смарт-контрактов.

Трейдинг и рынок криптовалют: собираем портфель

Не только новичкам трудно решить, в какую криптовалюту инвестировать. С этой проблемой сталкиваются и опытные участники рынка. Ниже — проекты, которые получили положительные отзывы от отраслевых экспертов в этом году.

Pepe Unchained

Тренды рынка криптовалют быстро меняются, но одна ниша не теряет своей популярности из года в год. Речь идет о мем-коинах, поскольку они объединяют сообщества и могут приносить высокий доход. Лучше такого актива может быть только мемная монета с полезностью. По этой причине неудивительно, что Pepe Unchained (PEPU), вдохновленный Интернет-шуткой Пепе, привлек на пресейле $8,8 млн.

Этот токен создан на втором уровне сети (L2) блокчейна Ethereum. Согласно официальному сайту, Pepe Unchained удваивает вознаграждение за стейкинг, поскольку снижает операционные расходы за счет разгрузки транзакций в основной цепи. На данный момент держатели PEPU могут разместить свои активы, чтобы получить доходность более 220% в год.

Более того, поскольку Pepe Unchained — это токен L2, он также снижает сборы за газ. Эти преимущества могут помочь сделать PEPU одной из самых успешных монет в 2024 году. Стоимость актива составляет $0,0090901.

Препродажа PEPE UNCHAINED

Crypto All-Stars

С более чем $402 тыс., собранными всего за несколько дней предпродажи, ранний интерес трейдеров к новому токену Crypto All-Stars (STARS) вполне очевиден. Текущая фаза пресейла дает инвесторам возможность получить монеты по низкой стоимости и начать сразу зарабатывать пассивную прибыль. Криптовалюта STARS стоит $0,0013855, а награды за стейкинг превышают 4 200% в год.

Команда проекта представляет новую экосистему — MemeVault. Это протокол стейкинга, позволяющий трейдерам одновременно размещать в пуле все ведущие мем-коины, которыми они владеют. Пока что механизм поддерживает блокировку 11 монет, таких как Pepe Coin, Dogecoin, Bonk, Turbo и других лидеров отрасли. Однако список будет пополняться.

Более того, MemeVault не только позволяет блокировать коины под выгодные проценты, но и утроить вознаграждение для инвесторов, которые размещают токены STARS. Такой подход может создать огромный спрос на активы Crypto All-Stars, после того как они выйдут на биржевые платформы.

Препродажа CRYPTO ALL-STARS

Base Dawgz

Base Dawgz (DAWGZ) — одна из новых монет на базе сети Base Chain. Однако этот токен является мультицепочным и работает также с Ethereum, Solana,Binance Smart Chain и Avalanche. Такая совместимость позволяет инвесторам исследовать децентрализованный мир без ограничений.

Base Dawgz предлагает ранним участникам проекта награды в рамках кампании «Be social for Airdrop». Трейдеры могут создавать мемы о монете DAWGZ и делиться ими в социальных сетях, например на сайте X, чтобы начать собирать баллы. После окончания предпродажи очки конвертируются в токены DAWGZ.

Base Dawgz — один из немногих мем-коинов, предлагающих совместимость с несколькими цепочками, что выгодно отличает его от конкурентов как в сети Base, так и за ее пределами. Такой подход может принести монете популярность.

До того как токен выйдет на рынок криптовалют ранние сторонники могут приобрести его на предпродаже, которая собрала уже более $2,9 млн. Сам токен стоит $0,007784.

Препродажа BASE DAWGZ

Meme Games

Следующей монетой, которой можно диверсифицировать портфель в 2024 году, является Meme Games (MGMES). Более того, инвестиции в криптовалюту во время текущей предпродажи — это шанс выиграть 25% бонус.

Трейдеры, купившие монеты на пресейле, смогут принять участие в гонках мемов. Они выбирают одного из аватаров, таких как Doge, Pepe, Brett, Turbo и Dogwifhat, который будет представлять их в забеге на 169 метров. Если мем победит, то трейдер получит предпродажный бонус.

Инвесторам также начисляются дополнительные награды, если они блокируют свои активы в пуле на официальном сайте Meme Games. На момент написания статьи MGMES можно отправить в стейкинг под 560% годовых.

В ходе предпродажи проект собрал более $366 тыс., а монета продается за $0,00925. Слияние мемных монет, игр в стиле Олимпиады 2024 года и пассивной прибыли может принести MGMES известность на весь Web3.

Препродажа MEME GAMES

Биткоин

Индустрия криптовалют началась с Bitcoin (BTC). Этот актив стал именем нарицательным и получил широкое распространение во всем мире. За 15 лет своего существования Bitcoin также сумел сохранить лидирующую позицию и звание цифровой валюты с самой большой рыночной капитализацией. По этой причине неудивительно, что многие трейдеры на вопрос, в какую криптовалюту инвестировать, сразу называют BTC.

Эту монету можно использовать для осуществления онлайн-платежей, торговли на криптобиржах или просто в качестве средства для накопления богатства. Не только розничные инвесторы вкладывают деньги в BTC, а также финансовые учреждения и целые государства. По этой причине эксперты полагают, что его стоимость в будущем будет только расти.

По данным инвестиционной компании Grayscale, Биткоин достигнет нового рекорда к концу 2024 года. Между тем, финансовые консультанты, такие как Николай Галози, ожидают, что бычьи настроения обострятся к 2025 году.

Toncoin

Toncoin (TON) — это криптовалюта сети под названием The Open Network. Она способна выполнять смарт-контракты и работает на основе алгоритма консенсуса «доказательство доли» (PoS). Блокчейн содержит сотни приложений, кошельков, протоколов DeFi и аркад.

Прежде всего, цепочка широко используется в Telegram, поскольку предлагает возможность запуска таких игр, как Notcoin и Hamster Kombat. В апреле 2024 года компания-эмитент стейблкоина USDT Tether расширила возможности TON. Целью интеграции было обеспечивать быстрые, безопасные и экономически эффективные транзакции.

В августе Toncoin был зарегистрирован на бирже Binance, после чего репутация цифровой валюты еще больше выросла. Следует подчеркнуть, что TON входит в ТОП-10 криптовалют, имеет многомиллионные инвестиции и связан с приложением для обмена сообщениями Telegram. В этой экосистеме постоянно происходят события, такие как новые партнерства и функциональные возможности, что благоприятствует росту TON.

Ethereum

Как и Биткоин, Ethereum (ETH) послужил основой для многих криптовалют, представленных сегодня на рынке. Этот блокчейн разрабатывает самые безопасные смарт-контракты среди своих конкурентов и на его базе выпускаются одни из самых крупных и известных в мире dApp.

В дополнении Ethereum поддерживает механизм стейкинга, что позволяет обладателям монеты ETH получать пассивный доход. В 2024 году общая заблокированная стоимость (TVL) протокола стейкинга этой сети достигла исторического максимума. В смарт-контракт было внесено более 33,8 млн ETH, что эквивалентно $81 млрд.

Это рекорд отражает твердую уверенность в будущем ETH со стороны его обладателей. Те, кто решает отправить в стейкинг свои монеты, не только поддерживают безопасность сети, но и надеются на рост цены криптовалюты в долгосрочной перспективе.

Инвестирование в криптовалюты: анализируем токены

При выборе монеты для инвестирования важно учитывать несколько ключевых факторов, прежде чем принимать окончательное решение. Во-первых, следует внимательно изучить фундаментальные показатели актива: рыночную капитализацию, историю изменения цены и объем торгов. Эти данные помогут понять, насколько токен стабилен и привлекателен для долгосрочных вложений.

Во-вторых, важно учитывать внешние факторы, такие как экономическая ситуация в мире, изменения в регулировании, а также общие тенденции в выбранной отрасли. Не стоит забывать и про риски инвестиций в криптовалюту: потеря всего капитала.

Кроме того, изучение прогнозов и мнений отраслевых аналитиков может дать дополнительную информацию о перспективах актива. Однако полагаться исключительно на чужие выводы не стоит, так как даже опытные эксперты могут ошибаться. Важно сопоставлять их рекомендации с собственным анализом монеты. В частности нужно брать во внимание следующие аспекты:

варианты использования и полезность — активы, имеющие практическое применение в реальном мире, часто имеют больше шансов на успех;

технология — введение новых функций и стремление к постоянным инновациям могут обеспечить одной криптовалюте конкурентное преимущество перед другой;

объем торгов — отражает, насколько активно происходит трейдинг монеты. Как правило, учитывается общая сумма токенов, которые были куплены или проданы за последние 24 часа. Высокий объем торгов указывает на то, что актив является ликвидным и пользуется интересом среди инвесторов;

команда разработчиков — чем опытнее разработчики, тем благосклоннее инвесторы к их проекту. Однако стоит отметить, что большинство криптовалют (даже Bitcoin) не имеют публичной команды;

рыночная капитализация — представляет собой общую стоимость токенов, находящихся в обращении. Этот показатель дает представление о размере и значимости цифровой валюты на рынке. Монеты с высокой капитализацией, как правило, более стабильны и менее подвержены резким колебаниям цен. Однако они могут предлагать меньший потенциал для роста по сравнению с небольшими или новыми токенами.

Стратегия инвестиций в криптовалюту: как диверсифицировать портфель

Диверсификация портфеля происходит путем включения как устоявшихся, так и перспективных небольших криптовалют. Это помогает сбалансировать риск и доходность инвестиций. Рассмотрим несколько примеров стратегий диверсификации.

Для начала можно распределить монеты в портфеле по уровням рыночной капитализации. Это означает, включение активов с высокой стоимостью, таких как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH). В дополнении эти монеты имеют большое влияние на весь рынок. Если начнется бычий тренд, то они первые испытают на себе подъем.

Затем идут инвестиции в криптовалюты средней капитализации, такие как Toncoin. Актив имеет потенциал для роста, но также несет в себе умеренный риск. Наконец, мелкие криптовалюты и те, которые находятся на стадии предпродажи. За счет низкой капитализации они могут подорожать в несколько раз даже при незначительном увеличении объема торгов, что также сопряжено с большими рисками.

Следующая стратегия инвестиций в криптовалюту строится на волатильности монет. Стоит добавлять в портфель низкорисковые активы, такие как стейблкоины (USDT или USDC), которые привязаны к фиатной валюте и обеспечивают защиту от резких колебаний.

В то же время рекомендуется долю средств вкладывать в высокорисковые активы. Например, в малоизвестные проекты или мемные токены, которые могут резко вырасти, но также неожиданно упасть.

В какую криптовалюту инвестировать?

Те, кто инвестирует в криптовалюты, знают, насколько важно иметь сбалансированный портфель. Однако с чего начать новичку? Выбор часто зависит от бюджета и предпочтений. Как правило, рекомендуются сначала приобретать ведущие цифровые валюты, такие как Bitcoin и Ethereum. Эти активы широко известны, имеют большую базу пользователей и предлагают безопасный вариант инвестирования.

Однако предпродажные проекты, такие как Pepe Unchained, Crypto All-Stars и другие из списка выше, тоже могут быть привлекательны для новичков. Эти монеты дешевые, что позволяет вкладывать небольшую сумму, но с потенциалом высокой доходности. Пресейл — это подходящий вариант для тех, кто хочет исследовать рынок без значительных первоначальных затрат.

Краткосрочные инвесторы выбирают активы с высокой волатильностью. К ним относятся мем-коины, которые часто появляются в новостях, обсуждаются в сообществах или попадают в тренды в социальных сетях. Любой импульс способен спровоцировать как рост, так и падение мемных токенов.

Долгосрочные инвесторы обычно покупают криптовалюты с сильными фундаментальными показателями, проверенной репутацией и потенциалом роста. В любом случае важно оставаться в курсе событий и внимательно следить за рынком, чтобы совершать быстрые сделки, тем самым максимизируя прибыль.

Процесс инвестирования требует основательного подхода

К покупке цифровых валют нужно подходить ответственно, чтобы минимизировать риски и максимально использовать потенциал прибыли. Рассмотрим ключевые этапы оценки активов, что поможет структурировать процесс инвестирования и принимать обоснованные решения.

Первый шаг — это проведение тщательного исследования монеты. Необходимо изучить технологию, лежащую в основе проекта, токеномику, дорожную карту и технический документ.

После исследования важно провести анализ рынка. Это включает в себя изучение графиков, трендов и индикаторов, а также оценку внутренней стоимости актива, рыночной капитализации и объема торгов. Также важно учитывать макроэкономические факторы, которые могут повлиять на весь рынок.

Каждый инвестиционный актив несет в себе определенные риски. Какие-то монеты более волатильны, другие демонстрируют минимальные колебания стоимости. В данном случае выбор трейдера зависит от его толерантности к риску и финансовых возможностей.

На основе проведенных исследований, необходимо разработать инвестиционную стратегию. Можно воспользоваться существующими, копировать сделки других трейдеров или разработать свой план. В любом случае стратегия должна включать диверсификацию портфеля, а также инвестор должен заранее установить целевые уровни прибыли и допустимых убытков.

Более того, каждый трейдер должен постоянно мониторить биржи и адаптировать стратегии к изменяющимся условиям. Инвестирование в криптовалюты — это процесс, требующий не только глубоких знаний и понимания рынка, но и вовлеченности, а также дисциплины. Всегда необходимо проводить исследование и анализ интересующей монеты. Как говорит народная мудрость, «предупрежден — значит вооружен».